MiLB／鄭宗哲3A敲安貢獻3打點 鄧愷威中繼挨轟無關勝敗

旅美波士頓紅襪隊台灣野手鄭宗哲小聯盟3A出賽，今天敲1安貢獻3分打點，連2場出賽敲安。休士頓太空人隊3A投手鄧愷威中繼登板，投1.1局挨轟失掉2分責失分、無關勝敗。

鄭宗哲今天在紅襪隊3A與費城費城人隊3A比賽中擔任先發第8棒、守游擊，紅襪隊開賽1局下就有攻勢，靠著保送、接連3支安打先拿2分，再因暴投跑回第3分，1人出局滿壘局面，鄭宗哲從凱勒（Brian Keller）手中敲出右外野方向安打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先至5比0。

紅襪隊2局下靠著羅梅洛（Mikey Romero）2分砲添分，鄭宗哲3局下打席敲出滾地球雙殺，4局下紅襪隊再有攻勢，靠著接連安打、四壞保送攻占滿壘，鄭宗哲遭庫西克（Ryan Cusick）155公里四縫線速球砸中擠回1分，費城人隊換投仍無法止血，紅襪隊再靠觸身球保送、接連安打搶分，單局攻下6分、奠定勝基。

紅襪隊5局下康貝爾（Kristian Campbell）敲出2分砲，鄭宗哲則是選到四壞保送上壘，7局上攻守交換時退場休息；紅襪隊6到8局持續有分數進帳，終場以19比0奪勝。

鄭宗哲今天總計2打數敲出1支安打，有1次四壞保送、1次觸身球保送，貢獻3分打點，賽後打擊率2成48。

休士頓太空人隊3A投手鄧愷威中繼登板，投1.1局挨轟失掉2分責失分、無關勝敗。 美聯社

休士頓太空人隊3A今天與科羅拉多洛磯隊3A交手，5局打完太空人隊0比7落後，6局下1人出局、壘上有人局面，鄧愷威接替登板中繼，先投出四壞保送，三振抓下出局數後，被魏恩（Zac Veen）敲出3分砲，接著再被敲出安打，及時回穩、三振抓下該局第3個出局。

7局下續投，鄧愷威三振首名打者，接著投出四壞保送，讓打者敲出中外野方向飛球形成第2個出局數，接著再被敲出安打退場。

鄧愷威今天總計用38球投1.1局，被敲出3支安打，包括1發全壘打，投出2次保送、3次三振，失掉2分責失分；球隊終場以1比10吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率5.68。