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MLB／WWE巨星不爽綽號被搶 釀酒人火球男笑喊：那就打一場吧

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人火球男米蕭洛斯基近日他因自己的綽號，意外與WWE知名摔角巨星「The Miz」米茲隔空槓上。 美聯社。
釀酒人火球男米蕭洛斯基近日他因自己的綽號，意外與WWE知名摔角巨星「The Miz」米茲隔空槓上。 美聯社。

釀酒人火球男米蕭洛斯基Jacob Misiorowski）本季在大聯盟投出亮眼成績，不過近日他卻因自己的綽號，意外與WWE知名摔角巨星「The Miz」米茲（Mike Mizanin）隔空槓上，甚至笑稱乾脆登上WWE擂台打一場，決定究竟誰能繼續使用「The Miz」這個名字。

事情起因於米蕭洛斯基在釀酒人陣中同樣被隊友與球迷暱稱為「The Miz」，恰巧與米茲長年使用的擂台名稱完全相同。米茲日前登上《The Pat McAfee Show》時，就半開玩笑地表達對於有人「共用」自己名字的不滿。

巧合的是，米蕭洛斯基同日也登上節目，得知米茲似乎不太願意分享「The Miz」這個稱號後，他立刻提出一個更符合WWE風格的解決辦法。

「聽起來我得去WWE一趟了……我們需要為了這件事情打一場。」

整段互動顯然充滿玩笑成分，而主持人麥卡菲（Pat McAfee）更刻意火上加油，開始在節目中把米茲改叫成「The Mike」，結果米茲立刻出聲糾正，堅持自己才是「The Miz」，也讓這場跨界「綽號之爭」更加有趣。

本季至今，米蕭洛斯基已為釀酒人完成21場先發，累積11勝、防禦率僅1.63，更狂飆195次三振。尤其最近2場先發，他就合計送出多達22次三振，持續展現壓制力，也讓他成為本季國聯塞揚獎的強力競爭者之一。

在米蕭洛斯基強勢表現帶領下，釀酒人目前繳出72勝44敗戰績，高居國聯中區龍頭，近10場比賽也拿下6勝，再次朝季後賽甚至世界大賽發起衝擊。

MLB 米蕭洛斯基 WWE 釀酒人 Jacob Misiorowski 綽號 大聯盟

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