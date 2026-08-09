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MLB／山本由伸好投、狄亞茲又砸鍋 大谷翔平10局敲安助道奇中止7連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平在延長賽打回致勝分。 路透社
大谷翔平在延長賽打回致勝分。 路透社

道奇隊日籍王牌投手山本由伸儘管今天出戰響尾蛇隊，繳出5.2局無失分的表現，又沒等到隊友的火力支援，8局上雖有塔克（Kyle Tucker）敲陽春砲轟下領先，但守護神狄亞茲連兩戰砸鍋，最終道奇在延長賽10局上靠大谷翔平的內野安打敲回致勝分，終場以2：1勝出，終止本季最長7連敗、也中斷對戰響尾蛇5連敗。

山本由伸今天前5局僅讓響尾蛇打線敲出2支安打，投到6局上被首名打者摩瑞洛（Gabriel Moreno）敲出安打再投出保送，形成一、二壘有人，接著解決2023年經典賽日本隊隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）以及亞瑞納多（Nolan Arenado），2出局後退場，由菲利普斯（Evan Phillips）登板抓下最後一個出局數。

山本由伸今天先發5.2局僅被敲3安，有3次四壞球保送，送出6次三振；然而道奇隊打線面對響尾蛇先發投手法特（Brandon Pfaadt），前7局僅擠出2安，沒有攻下分數，山本由伸退場時，雙方仍是0：0平手，依舊無緣勝投。

道奇打線前6局僅兩度踏上壘包，帕赫斯（Andy Pages）首局選到保送、4局上敲安打，但下一棒弗里曼（Freddie Freeman）都敲出雙殺打瓦解攻勢，讓道奇前6局打完形成變相18上18下。7局上帕赫斯再敲安打，孟西（Max Muncy）獲保送，但留下一、二壘的殘壘。

山本由伸繳出5.2局無失分表現，可惜沒等到隊友的火力支援。 路透社
山本由伸繳出5.2局無失分表現，可惜沒等到隊友的火力支援。 路透社

道奇隊直到8局上才一吐怨氣，塔克率先上場，從羅艾西加（Jonathan Loaisiga）手中轟出右外野方向的陽春全壘打，敲出個人本季第11轟，突破雙方0：0的僵局，道奇隨後再敲2安，但大谷翔平、帕赫斯都遭三振，沒能多添分數。

道奇牛棚在比賽後段又「開劇場」，8局下史考特（Tanner Scott）登板，有驚無險地化解滿壘危機。但9局下狄亞茲（Edwin Diaz）登板後，被培多莫（Geraldo Perdomo）、台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）連敲2支三壘打，響尾蛇追平比數。狄亞茲繼昨天挨再見轟後，連續兩戰關門砸鍋。

延長賽10局上，道奇隊2出局後選到保送，並靠暴投攻占一、三壘，大谷翔平擊出一壘方向的內野安打，把三壘上的塔克送回本壘攻下致勝分。9局下崔爾（Jack Dreyer）登板雖又面臨一、三壘有人的危機，但最後自己策動雙殺，驚險守住勝利。

大谷翔平此戰5打數敲出1支安打，在延長賽10局上的內野安打敲回超前分，另吞下2次三振，打擊率2成94。

道奇 山本由伸 大谷翔平

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