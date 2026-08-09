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MLB／柯爾千K速度超越沙胖、火箭人 洋基就是不讓紅襪超前

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊柯爾成為隊史最快達到奪三振1千次的投手。 美聯社
洋基隊柯爾成為隊史最快達到奪三振1千次的投手。 美聯社

前塞揚獎強投今天先發對決，都繳出優質表現，洋基柯爾（Gerrit Cole）投7局失兩分，贏過勇士隊塞爾（Chris Sale）6局失3分，領軍5：4獲勝，也成為隊史最快達到奪三振1千次的投手。

柯爾投完前4局讓勇士掛零，5局上失兩分變成1：2落後，洋基5局下先靠瓊斯（Spencer Jones）生涯首支三壘打追平比數，再靠塞爾投手犯規搶下超前分，7局下隆巴德（George Lombard Jr.）生涯第2轟、8局下萊斯（Ben Rice）本季第32轟出爐，維持領先優勢到比賽結束，對戰勇士2連勝。

柯爾投7局被揮出6支安打，飆出9次三振，最近投出3連勝後，戰績升至6勝5敗，生涯13年累積奪三振2338次，其中在洋基6年1002次，出賽139場、837.2局達到千K里程碑刷新隊史紀錄，之前最快是「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）162場、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）1087.1局。

洋基今天在紐約主場舉辦老球員日活動，他說：「今天達到這個成就真的很棒，簡直是夢想中的劇本，能在傳奇球星的面前完成壯舉，感到非常幸運。」

塞爾投6局被揮出5支安打，飆出8次三振，終止最近4連勝，戰績變成12勝7敗。

紅襪最近緊咬洋基，昨天把勝差逼近到只剩半場，今天在主場以3：7不敵運動家隊、終止9連勝，柯爾為洋基保住重要勝利，兩隊勝差拉大到1.5場，繼續在美聯外卡穩居前兩名。

洋基 柯爾 紅襪

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