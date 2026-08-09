MLB／53歲鈴木一朗參加全壘打大賽 7轟惜敗談哲學：全壘打不是靠蠻力

即使已經53歲，日本傳奇球星鈴木一朗仍用優雅揮棒讓球迷沸騰。他日前參加西雅圖水手OB全壘打大賽，最終轟出7支全壘打，雖然並列最多轟，卻因1分之差無緣晉級決賽。不過賽後他談到自己的棒球哲學時，留下比全壘打更令人印象深刻的一句話：「全壘打不是靠蠻力打出來的。」

根據日本媒體《產經體育》報導，目前擔任西雅圖水手球團特別助理兼指導員的鈴木一朗，8日參加水手球團OB全壘打大賽。他在比賽中敲出7支全壘打，展現即使退役多年，仍保有細膩擊球感覺與穩定揮棒技術。雖然成績亮眼，但最終僅以些微差距無緣決賽。

賽後談到結果，鈴木一朗難掩可惜，他笑說：「我在想，難道在這裡也還是差一個嗎？最後那一球沒打出去，也許是因為心裡想著『應該可以了』，一瞬間放鬆了。這是很好的教訓。」

這是鈴木一朗首次參加全壘打大賽，他坦言，賽前獨自走上球場熱身時，現場氣氛讓他相當感動。他回憶：「當我一個人為了熱身走到場上時，被球場的氛圍震撼到了。我心裡想，原來我現在還能有這樣的經驗，真的很感動。」

比賽一開始，鈴木一朗前8次揮棒就轟出5支全壘打，一度讓他認為自己有機會奪冠。他說：「那時候我真的覺得應該可以很輕鬆地一路打下去。但從那一刻開始，就變得不順了。最後我再次感受到，絕對不能掉以輕心。」

不過，比起成績，鈴木一朗更在意的是自己參賽所想傳達的訊息。他表示：「我參加這項比賽的意義，就是要展現全壘打並不是只能靠力量打出來。以我現在這副身體，也能把球打過全壘打牆，而且要用高水準的方式展現出來，這就是我的角色。」

鈴木一朗進一步強調，他不想用粗糙的方式追求全壘打，而是希望呈現屬於自己風格的棒球。「粗糙的全壘打是不行的。我要用符合我風格的美麗揮棒，讓大家看到球飛出去的畫面，這才是我應該表現出來的棒球。」