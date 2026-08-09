快訊

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／53歲鈴木一朗參加全壘打大賽 7轟惜敗談哲學：全壘打不是靠蠻力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木一朗參加西雅圖水手OB全壘打大賽，最終轟出7支全壘打。 美聯社
鈴木一朗參加西雅圖水手OB全壘打大賽，最終轟出7支全壘打。 美聯社

即使已經53歲，日本傳奇球星鈴木一朗仍用優雅揮棒讓球迷沸騰。他日前參加西雅圖水手OB全壘打大賽，最終轟出7支全壘打，雖然並列最多轟，卻因1分之差無緣晉級決賽。不過賽後他談到自己的棒球哲學時，留下比全壘打更令人印象深刻的一句話：「全壘打不是靠蠻力打出來的。」

根據日本媒體《產經體育》報導，目前擔任西雅圖水手球團特別助理兼指導員的鈴木一朗，8日參加水手球團OB全壘打大賽。他在比賽中敲出7支全壘打，展現即使退役多年，仍保有細膩擊球感覺與穩定揮棒技術。雖然成績亮眼，但最終僅以些微差距無緣決賽。

賽後談到結果，鈴木一朗難掩可惜，他笑說：「我在想，難道在這裡也還是差一個嗎？最後那一球沒打出去，也許是因為心裡想著『應該可以了』，一瞬間放鬆了。這是很好的教訓。」

這是鈴木一朗首次參加全壘打大賽，他坦言，賽前獨自走上球場熱身時，現場氣氛讓他相當感動。他回憶：「當我一個人為了熱身走到場上時，被球場的氛圍震撼到了。我心裡想，原來我現在還能有這樣的經驗，真的很感動。」

比賽一開始，鈴木一朗前8次揮棒就轟出5支全壘打，一度讓他認為自己有機會奪冠。他說：「那時候我真的覺得應該可以很輕鬆地一路打下去。但從那一刻開始，就變得不順了。最後我再次感受到，絕對不能掉以輕心。」

不過，比起成績，鈴木一朗更在意的是自己參賽所想傳達的訊息。他表示：「我參加這項比賽的意義，就是要展現全壘打並不是只能靠力量打出來。以我現在這副身體，也能把球打過全壘打牆，而且要用高水準的方式展現出來，這就是我的角色。」

鈴木一朗進一步強調，他不想用粗糙的方式追求全壘打，而是希望呈現屬於自己風格的棒球。「粗糙的全壘打是不行的。我要用符合我風格的美麗揮棒，讓大家看到球飛出去的畫面，這才是我應該表現出來的棒球。」

相關新聞

MLB／山本由伸好投、狄亞茲又砸鍋 大谷翔平10局敲安助道奇中止7連敗

道奇隊日籍王牌投手山本由伸儘管今天出戰響尾蛇隊，繳出5.2局無失分的表現，又沒等到隊友的火力支援，8局上雖有塔克（Kyle Tucker）敲陽春砲轟下領先，但守護神狄亞茲連兩戰砸鍋，最終道奇在延長賽10局上靠大谷翔平的內野安打敲回致勝分，終場以2：1勝出，終止本季最長7連敗、也中斷對戰響尾蛇5連敗。

MLB／柯爾千K速度超越沙胖、火箭人 洋基就是不讓紅襪超前

前塞揚獎強投今天先發對決，都繳出優質表現，洋基隊柯爾（Gerrit Cole）投7局失兩分，贏過勇士隊塞爾（Chris Sale）6局失3分，領軍5：4獲勝，也成為隊史最快達到奪三振1千次的投手。

MLB／53歲鈴木一朗參加全壘打大賽 7轟惜敗談哲學：全壘打不是靠蠻力

即使已經53歲，日本傳奇球星鈴木一朗仍用優雅揮棒讓球迷沸騰。他日前參加西雅圖水手OB全壘打大賽，最終轟出7支全壘打，雖然並列最多轟，卻因1分之差無緣晉級決賽。不過賽後他談到自己的棒球哲學時，留下比全壘打更令人印象深刻的一句話：「全壘打不是靠蠻力打出來的。」

MLB／薛則K掉國聯全壘打王史瓦柏 奪三振3516次獨居史上第10

藍鳥隊42歲老將薛則（Max Scherzer），今天對費城人隊先發5.1局，被揮出5支安打失兩分、投出4K，生涯奪三振數3516次，超越華盛頓參議員隊傳奇球星強森（Walter Johnson），獨居史上第10位，藍鳥打到延長11局以7：5獲勝。

MLB／身體狀況無礙遺憾沒再多投幾局 山本由伸無緣勝投「贏球最重要」

道奇隊日籍山本由伸今天先發出戰響尾蛇隊，主投5.2局無失分，但打線依舊不挺，無緣本季第12勝，好在道奇最終仍在延長賽以2：1拿下勝利，終止本季最長7連敗，山本由伸鬆一口氣地說：「總之，能夠贏球就是最重要的。」

MiLB／鄭宗哲3A敲安貢獻3打點 鄧愷威中繼挨轟無關勝敗

旅美波士頓紅襪隊台灣野手鄭宗哲小聯盟3A出賽，今天敲1安貢獻3分打點，連2場出賽敲安。休士頓太空人隊3A投手鄧愷威中繼登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。