MLB／李灝宇連5戰未先發代跑上場 守二壘抓下最後出局數

老虎隊今天以8：0完封巨人隊，台灣內野手李灝宇連續5場比賽沒有先發，直到第9局被換上場代跑，並在9局下接替二壘守備，抓下全場最後一個出局數，沒有獲得打擊機會。

李灝宇今年升上大聯盟後，74場出賽繳2成63打擊率，有6轟、27打點，其中在7月也屢有關鍵表現，單月打下13打點。但進入8月之後，老虎隊打了7場比賽，李灝宇僅1場被排上先發，近期連5戰從板凳出發。

老虎隊此戰客場對上巨人，6局上接連獲得4次保送，不靠安打就攻回全隊第1分，7局上面對巨人牛棚，單局敲出7支安打包括4支長打，打下6分大局奠定勝基。

9局上老虎接連再選到2次保送，靠著暴投和滾地球追加1分，將比數拉開為8分差，貝耶茲（Javier Baez）接著再敲安打後退場，老虎換上李灝宇上場代跑，下一棒再獲得保送形成滿壘，但老虎沒有再添分數。

李灝宇接著在9局下接替鎮守二壘防區，2出局後巨人隊新秀佛曼（Nate Furman）擊出二壘滾地球，李灝宇穩穩接球後傳往一壘，抓下此戰最後出局數，替老虎隊守下勝利。巨人隊投手群全場送出9次保送、打線僅敲2安遭完封。

李灝宇昨天對上巨人之戰代打上場，1次打擊機會選到四壞球保送，今天則是沒有上場打擊，本季安打數繼續停在51支，挑戰張育成在2021年寫下的單季54安、台將單季最多安打紀錄還要再等等。