MLB／8月至今一勝難求！ 道奇面臨8年來首見8連敗危機

洛杉磯道奇陷入本季最大低潮，台灣時間今天作客響尾蛇之戰，已經不只是單純的例行賽對決，而是關乎球隊能否避免8年來罕見連敗窘境的關鍵一戰。道奇目前苦吞7連敗，若此役再度落敗，就將寫下自2017年9月以來首見的8連敗紀錄。

道奇前一戰再度吞下苦澀敗仗。終結者迪亞茲在領先優勢下慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出再見兩分砲，不僅輸掉系列賽首戰，也把連敗場次推進到本季最慘的7場。

對道奇來說，這波連敗已經逐漸從短期低潮變成明顯警訊。球隊雖然仍具備豪華陣容與分區競爭優勢，但近期打線無法穩定串聯，牛棚也多次在比賽後段失守，讓原本應該拿下的比賽一再溜走。如今來到可能吞下8連敗的邊緣，止敗壓力也落到山本由伸與大谷翔平等主力球星身上。

道奇上一次出現至少8場連敗，已經要追溯到2017年9月。當時道奇在球季尾聲突然陷入嚴重低潮，最終一度苦吞11連敗，其中在9月8日以4：5不敵洛磯時，正式吞下8連敗。那場比賽由日籍投手達比修有先發，雖然他完成大聯盟生涯最快1000次三振紀錄，但球隊仍無法避免輸球。

不過，2017年的道奇也證明，例行賽短期低潮未必會摧毀整季布局。當年道奇即使在9月遭遇11連敗，最終仍以104勝58敗拿下分區冠軍，並一路闖進世界大賽。這段歷史也提醒現在的道奇，連敗雖然難堪，卻仍有機會在重新調整後回到爭冠軌道。