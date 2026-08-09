MLB／「瘋狂麥斯」不老傳說續寫！ 生涯3516K超越名人堂傳奇 獨居史上第10

今日藍鳥面對費城人比賽中，身為陣中老將、現年42歲的塞揚強投薛則（Max Scherzer）化身「瘋狂麥斯」，在6局下投出生涯第3516次三振，正式超越傳奇投手「大火車」強森（Walter Johnson），獨居大聯盟史上生涯三振榜第10名，持續逼近大聯盟歷史級里程碑。

薛則此役賽前還差4次三振，就能超越生涯3515K的強森。公開流傳的部分歷史紀錄中，強森的生涯三振數被記載為3509次，但由於他所處年代久遠，當時的數據紀錄存在一些落差。

然而，《Elias Sports Bureau》是大聯盟官方統計機構，其認定強森的生涯三振數為3515次，因此按照MLB官方紀錄，薛則是在今天三振史瓦伯後，以3516K正式超越強森。如果按照強森生涯3509K的另一版本紀錄計算，那麼薛則其實早在8月2日上一場對戰紅雀的先發中，就已經完成超越。

此外，根據大聯盟官方統計單位《Elias Sports Bureau》紀錄，強森曾於1907年至1921年效力華盛頓參議員，並於1936年成為棒球名人堂首屆入選者之一。

本場比賽，薛則首局就先用一顆1好2壞後的滑球，三振昔日國民隊友哈波（Bryce Harper），拿下此役第1K，更利用不同球種與費城人打者周旋，包括速球、變速球以及滑球。雖然費城人敲出1支安打，但薛則仍順利化解危機，沒有讓對手攻下任何分數。

第3局，薛則更是僅用3球就解決史塔伯斯（Garrett Stubbs），最後以曲球完成三振，收下第2K。

到了5局，薛則讓克魯茲（Bryan De La Cruz）在一壘壘審巴洛（Brock Ballou）判定下，因試圖收棒不及形成三振，生涯累積第3515K，正式追平強森。

歷史性的一刻則出現在6局下。薛則讓史瓦伯（Kyle Schwarber）站著不動看著第3顆好球進壘，完成生涯第3516次三振，也正式超越強森，獨居大聯盟歷史第10名。

有趣的是，薛則自2008年起征戰大聯盟，當年身披響尾蛇戰袍完成生涯初登場時，他於2008年4月29日對戰太空人的比賽中，從第4局以後援身分登板，而他大聯盟生涯的第1次三振，正是讓伯恩（Michael Bourn）看著第3顆好球遭到三振。

不僅如此，費城始終是薛則生涯最擅長發揮的球場之一。如今薛則生涯對費城人累積255次三振，是他面對所有球隊中最多；此外，自市民銀行球場於2004年啟用以來，薛則在這座球場累積116次三振，同樣是所有客隊投手最多。

不過，在完成歷史性三振後，薛則的比賽也出現轉折。透納（Trea Turner）率先逮中薛則的球，轟出一發飛行距離391英尺的中左外野全壘打；隨後哈波（Bryce Harper）又補上一發飛行距離399英尺的中外野陽春砲，將比數追成2比2平手。哈波開轟後，藍鳥決定換下薛則，最終主投5.1局，被敲5支安打，其中包括2發全壘打，送出4次三振。

「認識他這個人、知道他是怎樣的選手後，有時你反而會忘記那些伴隨他的數字、三振、世界大賽冠軍、塞揚獎，以及所有成就，因為他現在還是非常、非常有競爭心。」

「能看到任何一項大聯盟歷史前10的紀錄都很酷，而我們能夠參與其中，即使只是一小部分，也真的很幸運，因為那是他靠自己一路累積出來的成就。」藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽前談到薛則時表示。

薛則下一個要追趕的目標，將會是名人堂投手佩里（Gaylord Perry，3534次三振），目前排名歷史第9。再往前則是韋蘭德（Justin Verlander，3554K）以及薩頓（Don Sutton，3574K）。