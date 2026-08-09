MLB／好消息！大谷翔平投手歸隊新進度 重新開始傳接球

道奇隊二刀流球星大谷翔平已超越一個月沒以投手身分出賽，但距離重返投手丘已有新進度，今天對戰響尾蛇隊賽前，在大通球場（Chase Field）外野進行傳接球。

大谷翔平在7月明星賽前因膝傷跳過一次先發，並因此缺席明星賽進行注射治療，最後一次登板停在美國時間7月3日，之後在7月22日進行牛棚練投之後，歸隊進度又暫緩。

但相隔近3周後，如今傳出好消息，根據美國媒體報導，今天對上響尾蛇賽前，大谷翔平先出現在客隊牛棚進行彈力球訓練，接著到外野進行傳接球，看起來已將傳球距離拉到約90英尺（約27.4公尺），這也是他自7月22日後首度被捕捉到開始傳球的畫面。

如此一來，距離「投手大谷」歸隊又更近一步，待大谷翔平逐步拉長傳球距離後，就能開始進行牛棚練投，但道奇隊始終不敢大意，也不急於讓他趕著歸隊，希望確保他的傷勢恢復、狀況都穩定後，再回投手丘貢獻。