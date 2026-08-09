MLB／紅襪不敵剋星強普終止9連勝 近11戰只輸這位運動家菜鳥

運動家菜鳥投手強普（Gage Jump）成為紅襪隊剋星，今天先發6局失兩分，飆出11次三振，優質表現領軍7：3獲勝，不但幫助運動家終止9連敗，也迫使紅襪中斷9連勝。

強普7月29日對紅襪投6局，只被揮出支安打，投出7次三振，幫助運動家4：3獲勝，接下來球隊一勝難求，直到今天才靠這位23歲左投止敗，單場奪三振11次也創個人最佳紀錄。

紅襪7月23日締造隊史近80年最長15連勝紀錄，官網特別提到，紅襪今天在主場芬威球場出賽，眼看就要在不到3周的時間內，第2次取得兩位數連勝，卻碰上最近11場比賽唯一擊敗他們的投手。

強普用100球完成6局任務，被揮出6支安打、出現兩次保送，1局下失兩分，接下來一路封鎖紅襪打線；運動家從第4局到第7局連續得分，一共攻下6分奠定勝基，終場以4分之差獲勝；強普本季對戰紅襪兩場都拿到勝投，戰績5勝7敗、防禦率4.46。

紅襪菜鳥投手班奈特（Jake Bennett）先發5.1局，被揮出5支安打、出現3次保送，失4分吞敗，繼7月29日不敵運動家後，生涯二度對決又吞敗，本季戰績7勝5敗、防禦率3.17。