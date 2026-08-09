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MLB／選擇成為自由球員後 費爾柴德與水手重簽小聯盟約

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）今天重新和水手隊簽下小聯盟合約，預計將回到水手隊3A出賽。路透
費爾柴德（Stuart Fairchild）今天重新和水手隊簽下小聯盟合約，預計將回到水手隊3A出賽。路透

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭到水手隊指定讓渡（DFA）後，選擇成為自由球員，但他今天重新和水手隊簽下小聯盟合約，預計將回到水手隊3A出賽。

30歲的費爾柴德今年從守護者隊小聯盟出發，5月底升上大聯盟後打了14場比賽，之後遭到指定讓出；隨後與水手體系簽下小聯盟約，並於8月初升上大聯盟，但僅待了3天、以代跑身份出賽1場，台灣時間8月5日再度遭指定讓渡、被移出40人名單。

費爾柴德走完讓渡程序後沒有球隊承接，昨天水手隊將他完全轉讓下放至3A，然而費爾柴德因年資符合，選擇成為自由球員，但今天馬上又和水手隊重新簽下小聯盟合約，續留水手隊體系。

費爾柴德留在家鄉西雅圖拚戰，美國媒體Athlon Sports也指出，他能讓水手體系保留一名經驗豐富的防守型外野手，並保留名單調整的最大彈性，在水手隊競爭美聯西區和外卡資格期間，增加陣容的深度或許可以在最後兩個月發揮作用。

費爾柴德 水手 自由球員

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