聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／費爾柴德不去水手3A再度選擇「自由」下一站備受關注
台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭水手隊指定讓渡（DFA），如今確定再次成為自由球員，等待新東家出現。
費爾柴德今年從守護者隊展開賽季，升上大聯盟後打了14場比賽，遭到DFA，走完讓渡程序並無球隊承接，因年資符合選擇成為自由球員，隨後轉往水手體系，並於8月2日升上大聯盟，但僅出賽1場、以代跑登場，再度被移出40人名單。
費爾柴德官網異動頁面已經顯示選擇成為自由球員，不會前往水手3A，而是再次尋覓下一站。
費爾柴德今年季前遠道而來參戰世界棒球經典賽，打滿4場，為中華隊貢獻兩發重要的全壘打，先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第8局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉落後，將自己從「費仔」打成「費神」，在上次遭到守護者DFA時就曾與中職球隊接上線，如今再度成為自由球員，動向備受關注。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。