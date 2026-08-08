MLB／費爾柴德不去水手3A再度選擇「自由」下一站備受關注

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭水手隊指定讓渡（DFA），如今確定再次成為自由球員，等待新東家出現。

費爾柴德今年從守護者隊展開賽季，升上大聯盟後打了14場比賽，遭到DFA，走完讓渡程序並無球隊承接，因年資符合選擇成為自由球員，隨後轉往水手體系，並於8月2日升上大聯盟，但僅出賽1場、以代跑登場，再度被移出40人名單。

費爾柴德官網異動頁面已經顯示選擇成為自由球員，不會前往水手3A，而是再次尋覓下一站。

費爾柴德今年季前遠道而來參戰世界棒球經典賽，打滿4場，為中華隊貢獻兩發重要的全壘打，先是面對捷克隊滿壘開砲，成為中華隊攻勢的起爆劑，再於面對南韓隊之戰第8局敲兩分砲，拯救中華隊扭轉落後，將自己從「費仔」打成「費神」，在上次遭到守護者DFA時就曾與中職球隊接上線，如今再度成為自由球員，動向備受關注。