MLB／村上宗隆破紀錄25轟仍難救白襪連敗 信心喊話：明天從0：0開始

白襪日籍強打村上宗隆今天雖然轟出本季第25號全壘打，不過球隊最終不敵美聯中區第2名的守護者，吞下本季首度4連敗，分區領先優勢也被縮小到2場。

村上賽後坦言，球隊連續輸球讓人相當不甘心，尤其前一戰才在突破僵局制延長13局遭波士頓紅襪說再見，這場原本更希望能夠止敗。

他表示：「真的非常懊悔，昨天是那樣的輸球方式，今天很想設法贏下來，但最後沒能贏。不過還是要轉換心情，明天再和球隊團結一心，為了贏球做好準備。」

村上也強調，即使球隊目前陷入連敗，接下來每場比賽仍會重新開始，「明天又會是一場新的比賽，或許我們現在正在連敗，但明天比賽還是會從0：0開始。大家都朝同一個方向努力，沒有人是抱著想輸球的心情在打，今天也是帶著想贏的心情上場，明天繼續用同樣心情去比賽，這是最重要的事。」

白襪過去3年連續吞下單季100敗以上，但本季戰績大幅躍進，目前仍守住美聯中區首位。若白襪最終拿下分區冠軍，將是球隊自2021年以來、睽違5年再度站上美聯中區王座。

面對球隊近期4連敗，村上仍保持正向態度。他說：「我們處在很好的球隊狀況，也在很好的排名位置，完全不需要用悲觀的心情去看待。我覺得接下來還會有更多精彩、令人興奮的比賽，所以我很期待。」

村上也希望白襪能把這種高張力的比賽變成常態，並在關鍵系列賽中持續成長。他表示：「我希望這能成為球隊的日常，我也認為我們是這樣的球隊。這種緊張感，以及這些重要比賽，我們都要確實把握，努力往下一個系列賽前進。」

儘管第25轟成為空包彈，村上仍用破紀錄一擊證明自己在白襪打線中的核心價值。從改寫大谷翔平紀錄、超越岡本和真，到追平大聯盟新人全壘打領先者，村上新人球季的長打表現持續寫下新頁，也讓他在白襪分區爭冠路上扮演愈來愈關鍵的角色。