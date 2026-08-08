MLB／宇宙道奇為何贏不了？羅伯茲以昔日「1勝16敗」勉勵全隊

道奇今日在對戰響尾蛇之戰中，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出再見2分砲，最終以4比3輸掉比賽，這場失利也讓道奇吞下本季最長7連敗，期間總得分以25比46遭到對手壓制。更誇張的是，道奇開季花了將近一個月才吞下本季第7敗，如今卻只用了8天就連輸7場，期間已經連續遭紅襪、小熊橫掃，如今又面臨被響尾蛇橫掃的危機。

「輸球就是輸球，但被再見的感覺永遠不會好受。我們今天攻守兩端都沒有打出一場乾淨、出色的比賽，但我們確實做得足以讓自己處於能夠贏球的位置。很遺憾，我們最後沒有做到。」總教練羅伯茲（Dave Roberts）說道。

羅伯茲也坦言，迪亞茲（Edwin Díaz）復出後始終沒有真正找回滑球手感，「我認為他回來之後，就一直沒有真正找到這顆球的感覺。經歷這些事情當然很糟糕，但他一直很努力想找出問題。」

羅伯茲坦言迪亞茲復出後始終沒有真正找回滑球手感。 路透。

「只是當你必須在比賽最後關頭，一邊承擔勝負、一邊找回自己的狀態，事情就會變得更加困難。這感覺當然不好，但以他過去的成績來看，我知道他會努力解決。他不會逃避。我們現在能做的，就是在確定他身體健康的情況下繼續讓他上場，讓他自己走出這段低潮。」

當被問到是否考慮暫時撤換迪亞茲的終結者位置時，羅伯茲則表示，「我認為你當然必須看看其他選擇，也看看其他投手最近的狀況，但他們其實也沒有投得特別好。我們還是得讓那些已經靠表現贏得角色的球員繼續待在自己的位置上，然後想辦法讓他們重新找回幾周前那波好的狀態。所以，我不認為現在有一個非常明確的替代方案。」

此外，本季道奇的勝敗也呈現相當明顯的分水嶺。當單場失分控制在4分以下時，道奇戰績高達58勝18敗；但只要單場失掉至少5分，戰績便驟降至11勝28敗。

事實上，道奇如今連打擊都面臨危機，包括大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）、貝茲（Mookie Betts）與塔克（Kyle Tucker）在內的5名主力打者，今日本場合計16打數僅敲出2支安打。

其中，道奇休賽季以4年2.4億美元重金簽下、被寄予厚望解決右外野問題的塔克，本季至今僅繳出.244打擊率、10轟與.719 OPS。羅伯茲甚至在本場賽前特別把塔克叫進辦公室談話，確認他的信心沒有因低潮受到影響。

羅伯茲在賽前特別把塔克叫進辦公室談話，確認他的信心沒有因低潮受到影響。 法新社。

「我認為他的狀態其實很好，我是真的這麼認為。到目前為止的表現確實不是任何人原本期待的樣子，但對我而言，已經看到一些開始突破的跡象。球季還很長，還有很多重要的比賽要打，我認為他的心理狀態非常好。」

值得一提的是，羅伯茲也想起過去道奇曾經歷過更加慘烈的低潮。去年7月球隊同樣曾吞下7連敗，甚至在2017年打進世界大賽的球季，道奇一度打出慘烈的1勝16敗，最終仍以104勝結束例行賽。

「我記得。當時的感覺就像我們這輩子再也贏不了任何一場比賽。但最後，我們還是贏球了。你知道嗎？我也知道，我們現在一定還會再贏球。一個星期前，整個局面看起來還完全不一樣。再過一個星期，情況可能又會變得更加不同。所以你能做的，就是低著頭繼續專心打棒球。」

羅伯茲進一步解釋，「我們就是必須打得更好。我不認為現在需要一直去看排名，我的意思是，排名當然很重要，也確實有意義，但我只是覺得，以我們擁有的天賦來說，我們只需要好好打球，其他事情自然就會水到渠成。事情一直都是這樣。」

一個多月以來，道奇在國聯西區的領先優勢首度縮小至個位數。目前戰績69勝47敗的道奇仍高居分區龍頭、排名全大聯盟第4，，落後72勝44敗的釀酒人、70勝46敗的勇士，以及69勝46敗的光芒，但與排名第2的響尾蛇之間只剩下7.5場勝差。至於從帳面戰績來看，道奇本季打完116場後的69勝47敗，仍優於上季同期的67勝49敗。