MLB／紅襪30戰27勝超級狂！大聯盟數據專家整理5項神紀錄

紅襪隊是目前大聯盟氣勢最強的球隊，不只先前拉出一波15連勝平隊史紀錄，最近又9連勝，近30場豪取27勝，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）整理5項紅襪創下的紀錄。

自1900年以來，大聯盟僅10隊在單季某30場比賽中，打出至少27勝3敗的戰績。前9隊是2017年守護者、1977年皇家、1953年洋基、1947年洋基、1941年洋基、1936年巨人、1916年巨人、1909年海盜以及1906年小熊。

7月3日前，紅襪本季戰績僅37勝48敗。據Elias Sports Bureau統計，紅襪是大聯盟史上第一支創下30戰27勝前，勝率低於5成至少10場的球隊。

據統計，紅襪只花44天，就從比5成勝率多14場敗仗，翻身成比5成勝率多13場勝仗，成為大聯盟史上完成這項反轉最快的球隊。此前紀錄是1914年勇士的59天，那支球隊後來被稱為奇蹟勇士（Miracle Braves）。

紅襪從7月3日對天使隊3連戰開始，已連續贏下9個系列賽。據統計，每個系列賽至少2場的前提下，這是紅襪隊史第2長連續系列賽勝利紀錄，僅次1912年的連11個系列賽。

紅襪進入7月時，戰績還只有37勝47敗；但進入8月時，已經變成58勝51敗。據統計，紅襪成為大聯盟史上第一支某月開始時，戰績低於5成至少10場，卻在月底結束時翻成高於5成至少7場的球隊。

今年7月紅襪戰績21勝4敗，勝率0.840。這是單月至少出賽15場的前提下，紅襪隊史最高單月勝率。