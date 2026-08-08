聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅襪30戰27勝超級狂！大聯盟數據專家整理5項神紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪隊。 法新社
紅襪隊。 法新社

紅襪隊是目前大聯盟氣勢最強的球隊，不只先前拉出一波15連勝平隊史紀錄，最近又9連勝，近30場豪取27勝，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）整理5項紅襪創下的紀錄。

自1900年以來，大聯盟僅10隊在單季某30場比賽中，打出至少27勝3敗的戰績。前9隊是2017年守護者、1977年皇家、1953年洋基、1947年洋基、1941年洋基、1936年巨人、1916年巨人、1909年海盜以及1906年小熊。

7月3日前，紅襪本季戰績僅37勝48敗。據Elias Sports Bureau統計，紅襪是大聯盟史上第一支創下30戰27勝前，勝率低於5成至少10場的球隊。

據統計，紅襪只花44天，就從比5成勝率多14場敗仗，翻身成比5成勝率多13場勝仗，成為大聯盟史上完成這項反轉最快的球隊。此前紀錄是1914年勇士的59天，那支球隊後來被稱為奇蹟勇士（Miracle Braves）。

紅襪從7月3日對天使隊3連戰開始，已連續贏下9個系列賽。據統計，每個系列賽至少2場的前提下，這是紅襪隊史第2長連續系列賽勝利紀錄，僅次1912年的連11個系列賽。

紅襪進入7月時，戰績還只有37勝47敗；但進入8月時，已經變成58勝51敗。據統計，紅襪成為大聯盟史上第一支某月開始時，戰績低於5成至少10場，卻在月底結束時翻成高於5成至少7場的球隊。

今年7月紅襪戰績21勝4敗，勝率0.840。這是單月至少出賽15場的前提下，紅襪隊史最高單月勝率。

紅襪

相關新聞

MLB／宇宙道奇為何贏不了？羅伯茲以昔日「1勝16敗」勉勵全隊

道奇今日在對戰響尾蛇之戰中，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出再見2分砲，最終以4比3輸掉比賽，這場失利也讓道奇吞下本季最長7連敗，期間總得分以25比46遭到對手壓制。更誇張的是，道奇開季花了將近一個月才吞下本季第7敗，如今卻只用了8天就連輸7場，期間已經連續遭紅襪、小熊橫掃，如今又面臨被響尾蛇橫掃的危機。

MLB／砸1.41億美元仍找不到守護神？迪亞茲挨再見轟：我僅犯了一個錯誤

道奇守護神迪亞茲（Edwin Díaz）在對戰響尾蛇之戰最後階段，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出一發飛行距離411英尺的再見2分砲，最終讓道奇以4比3輸掉比賽，連敗場次擴大至7場。賽後談到這次救援失敗，迪亞茲直接點出問題出在自己的滑球。

MLB／佐佐木朗希先發投球依舊優質 羅伯茲不排除季後賽兩頭燒

道奇日籍投手佐佐木朗希今天在客場先發對戰響尾蛇，主投6局被敲4支安打失2分，雖然第7局道奇追平比數，讓他無關勝敗，但整體內容仍展現近期回穩狀態。不過近況低迷的道奇又是面臨未能守成的窘境，終結者迪亞茲（Edwin Díaz）慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）敲出再見兩分砲，最終苦吞7連敗。

MiLB／林昱珉「全英文受訪」令球迷驚豔 分享今年進步原因

響尾蛇隊3A台灣左投林昱珉狀態回穩，前天面對教士隊3A先發登板，繳出6局6K失2分的優質先發，賽後林昱珉以全英文受訪，分享自己近期的狀況，流利的英文和口條再次受到台灣球迷稱讚。

MLB／費爾柴德不去水手3A再度選擇「自由」下一站備受關注

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭水手隊指定讓渡（DFA），如今確定再次成為自由球員，等待新東家出現。

MLB／村上宗隆破紀錄25轟仍難救白襪連敗 信心喊話：明天從0：0開始

白襪日籍強打村上宗隆今天雖然轟出本季第25號全壘打，不過球隊最終不敵美聯中區第2名的守護者，吞下本季首度4連敗，分區領先優勢也被縮小到2場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。