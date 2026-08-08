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MLB／砸1.41億美元仍找不到守護神？迪亞茲挨再見轟：我僅犯了一個錯誤

聯合新聞網／ 綜合報導
迪亞茲談到救援失敗，直接點出問題出在自己的滑球。 歐新社。
迪亞茲談到救援失敗，直接點出問題出在自己的滑球。 歐新社。

道奇守護神迪亞茲（Edwin Díaz）在對戰響尾蛇之戰最後階段，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出一發飛行距離411英尺的再見兩分砲，最終讓道奇以4比3輸掉比賽，連敗場次擴大至7場。賽後談到這次救援失敗，迪亞茲直接點出問題出在自己的滑球。

回顧當時，9局下道奇帶著3比2領先推出迪亞茲關門，但他一上場就先保送凱普勒（Max Kepler），雖然隨後三振塔瓦（Tim Tawa），卻在面對瓦德史密特時出現致命失投。沃爾德施密特逮中一顆90英里、落在紅中的滑球，將球掃向中左外野，球最後驚險越過全壘打牆，形成再見兩分砲，也敲出生涯至今最重要的一支安打。

「我只是太想把那顆球投得完美，結果反而一直失投到紅中。我覺得今天的速球非常好。我就只犯了一個錯誤，然後付出了代價。我的滑球失投到紅中，然後就付出代價。所以我必須找到方法，把滑球投得更好。我還有其他更好的球路，如果能做到這一點，情況就會更好。」

迪亞茲目前正處於手肘手術後的復出階段，今年4月接受關節鏡手肘手術，因此缺席多達85場比賽。而面對近期表現不穩定，他也被直接問到，是否因為長時間缺陣而仍存在比賽感覺生疏的問題。

「我覺得到目前為止，自己所做的一切其實都很好，但一到了比賽，我不知道為什麼滑球就是會失投到紅中。今天我的投球機制比平常更好。上一場登板時，我的速球會一直往兩側跑，但今天已經好多了。我現在就是努力找出問題。我相信我的捕手、我的隊友以及投手教練，我們一定會找出到底發生了什麼。」

另外，迪亞茲強調自己的身體完全沒有問題，速球依舊可以投到97英里，而且控球位置大致符合預期，真正困擾他的反而是過去最具殺傷力的滑球。

「我必須做得更好。我是一名大聯盟投手，所以我必須把球投到該去的位置。下一次再上場，我一定得做得更好。我只能繼續努力。我還是保持正面的態度，只是我必須把自己的工作做得更好。

此外，即使迪亞茲認為自己的速球目前狀態不錯，他仍解釋了為什麼滑球對自己的整體投球如此重要。

「我的速球很好，但滑球才是我的三振球。今天在兩好球之後。我只能繼續努力。我依然保持正面，我一直都是很正面的。」

事實上，球隊前一年才以4年7200萬美元簽下史考特（Tanner Scott），但他單季救援失敗多達10次，才促使球團再砸6900萬美元網羅迪亞茲。如今道奇等於在兩名終結者身上投入合計1.41億美元，卻依舊沒有完全解決9局關門問題。

這名3屆明星、休賽季以3年6900萬美元簽下的終結者本季目前合計11場出賽僅投9局，期間雖送出14次三振，卻也出現7次保送，防禦率已經暴增至11.00、失掉11分自責分。

不僅如此，迪亞茲傷癒歸隊後至今僅登板4場，合計3局就被敲6支安打、失掉4分，另有4次三振與2次保送，如今又吞下救援失敗。

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