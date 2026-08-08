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MiLB／林昱珉「全英文受訪」令球迷驚豔 分享今年進步原因

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。 聯合報系資料照
林昱珉。 聯合報系資料照

響尾蛇隊3A台灣左投林昱珉狀態回穩，前天面對教士隊3A先發登板，繳出6局6K失2分的優質先發，賽後林昱珉以全英文受訪，分享自己近期的狀況，流利的英文和口條再次受到台灣球迷稱讚。

林昱珉連2場優質先發，本季已累積5場優質先發，談到這項紀錄的他說，「我只是專注在自己投球，搶第一顆好球、努力三振打者，沒想到自己比以前穩定這麼多，感覺真的很棒。」

林昱珉身處的PCL是打者聯盟，上季先發23場，防禦率6.64，每局被上壘率1.81。今年PCL平均防禦率是5.50，林昱珉出賽21場有20場先發，防禦率5.59，每局被上壘率1.62，與去年相比有進步。

當被被問到今年能投更多局的原因，林昱珉提到最大的改變是，學會搶下第一顆好球、解決每局首名打者，更重要的是避免兩出局後保送，「別自己製造不必要的傷害，這帶來很大的不同。」

至於看到隊友們陸續升上大聯盟，現年23歲的林昱珉說自己沒想太多，「如果能被叫上去當然會超興奮，但現在就是腳踏實地做好每天訓練，希望那一天來臨。」

林昱珉2024年世界棒球12強賽接受外媒訪問時，用英文回答讓許多台灣球迷驚艷，這次訪談內容被轉發到Threads上，再度獲得不少台灣球迷肯定。

林昱珉 響尾蛇

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