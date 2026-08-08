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MLB／佐佐木朗希先發投球依舊優質 羅伯茲不排除季後賽兩頭燒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希又繳出6局失2分的優質先發。 法新社
佐佐木朗希又繳出6局失2分的優質先發。 法新社

道奇日籍投手佐佐木朗希今天在客場先發對戰響尾蛇，主投6局被敲4支安打失2分，雖然第7局道奇追平比數，讓他無關勝敗，但整體內容仍展現近期回穩狀態。不過近況低迷的道奇又是面臨未能守成的窘境，終結者迪亞茲（Edwin Díaz）慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）敲出再見兩分砲，最終苦吞7連敗。

佐佐木朗希此戰雖挨了一發陽春砲，不過仍維持相當出色的球速狀態，第3局曾飆出101.3英里（約163.0公里），距離個人大聯盟最快球速只差0.5英里，全場共有6球超過100英里（約160.9公里）。

自7月9日之後，佐佐木朗希投球狀態愈來愈進入狀況，包含今天在內的最近5次先發，累積投了30局，一共只掉了8分責失，防禦率大幅下降，且平均每局至少能送出1次三振。可惜今天比賽沒有得到太多援護，無緣收下3連勝。

就在道奇強勢引進塞揚巨投史庫柏（Tarik Skubal）後，加上傷兵之後將陸續回歸，有關佐佐木朗希的定位問題持續引發關注。總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前受訪談到佐佐木朗希在球季後段與季後賽的定位，表示目前仍無法確定最終角色，但今年球隊不排除把他放在任何位置使用。

羅伯茲表示：「就現在來看，我還不知道接下來會怎麼發展。不過以今年來說，我認為他可以被安排在任何位置。」

他也強調，佐佐木朗希經過本季至今的結果與經驗，已經成為更好的投手，「我喜歡他願意接受任何角色的態度。對我們來說，不管是什麼角色，我們都希望擁有盡可能多的優秀選擇。最終，我們會選出最好的12到13名投手。」這番話也意味著，佐佐木朗希未來不只可能繼續先發，也可能在季後賽轉任牛棚。

以山本由伸和史庫柏為首的道奇先發輪值，之後也將迎接史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的回歸，加上大谷翔平如果未來能恢復投球，整體先發輪值競爭相當激烈。即使佐佐木朗希後半季至今表現亮眼，先發位置也並非完全穩固。

佐佐木朗希先前受訪時曾表示，自己目前是以先發投手身分接受任務，因此希望能以先發角色幫助球隊，但季後賽是另一回事，等例行賽結束後再思考也不遲。他說：「現在我只想把交給我的工作全力做好。」

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