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MLB／迪亞茲砸鍋是否換人關門？道奇教頭：換別人投得也沒多好

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護神迪亞茲（Edwin Díaz）關門挨再見轟砸鍋。 路透
守護神迪亞茲（Edwin Díaz）關門挨再見轟砸鍋。 路透

道奇隊有機會畫上句點的連敗，今天在九局下遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）兩分砲一棒摧毀，終場以3：4不敵響尾蛇隊。守護神迪亞茲（Edwin Díaz）關門砸鍋，賽後被問到是否考慮終結者換人，總教練羅伯茲（Dave Roberts）直白回應：「其他人投得也沒多好。」

道奇此役由日籍投手佐佐木朗希繳出6局失2分優質先發，打線在第八局靠帕赫斯（Andy Pages）敲陽春砲，首度超前戰局，取得3：2領先。

道奇後防危機四伏，第八局推出史考特（Tanner Scott），兩出局後釀成滿壘，及時K掉亞瑞納多（Nolan Arenado）解危；第九局迪亞茲也以保送開局，這回危機無法再過關，一出局後遭瓦德史密特兩分砲一棒終結戰線，道奇慘吞7連敗。

羅伯茲表示，「1場敗仗就是1場敗仗，當然以再見的方式輸掉比賽感覺不會好受。今天不管在哪個方面，我們的發揮都不夠好，但能讓自己處於贏球的有利位置，很可惜最終沒能拿下來。」

迪亞茲7月底剛從傷兵名單回歸，近兩場登板都掉分，是否考慮換人關門？羅伯茲說：「老實說，這也得看看有什麼選項，其他投手目前也沒有投得多好，我不覺得現在有明確的替代人選。」

道奇 MLB 羅伯茲

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