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MLB／李灝宇連4戰未先發代打選保送 老虎11安不敵巨人單場5安

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇在8局上被換上場代打，選到四壞球保送上壘，但沒能跑回分數。 法新社
李灝宇在8局上被換上場代打，選到四壞球保送上壘，但沒能跑回分數。 法新社

老虎隊台灣內野手李灝宇近期連4場比賽沒先發，今天客場出戰巨人隊，在8局上被換上場代打，選到四壞球保送上壘，但沒能跑回分數，後續也沒有上場守備，終場老虎以2：5不敵巨人。

李灝宇前一次先發已是美國時間2日對上運動家隊之戰，5打數敲1支安打，接下來對上水手隊的3連戰都沒有被排進先發打線，僅替補上場。今天老虎隊前進舊金山與巨人隊展開3連戰，李灝宇仍舊從板凳出發。

巨人此戰排出布魯貝克（JT Brubaker）擔任「開局投手」，先發1局失1分，之後換上豪瑟（Adrian Houser）接手投5局，被敲6安失1分。至於老虎先發投手蒙特洛（Keider Montero）則沒能擋下巨人攻勢，主投6局被敲5安（2轟），有3次保送，失5分吞敗。

巨人1局下由李政厚選到保送、狄佛斯（Rafael Devers）轟出2分砲超前比數。儘管老虎在2局上又將戰局扳平，2局下李政厚揮出2分打點安打要回領先。5局下巨人阿達梅斯（Willy Adames）敲出陽春砲再添保險分，巨人拉開5：2領先。

8局上老虎隊掀起反攻，托克森（Spencer Torkelson）率先上場敲安打，2出局後老虎隊換上李灝宇登場代打，壘上的托克森先靠暴投推進上二壘，李灝宇面對巨人左投亨特吉斯（Sam Hentges）選到四壞球保送上壘，但一、二壘有人的局面，老虎隊攻勢沒能延續。

李灝宇接著在8局下沒有上場守備，老虎換上奧特曼（James Outman）鎮守右外野。9局上老虎的最後進攻機會也無功而返，全場敲11支安打僅換回2分，巨人則是僅靠5安得5分勝出。

老虎 巨人 MLB

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