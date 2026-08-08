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MLB／村上宗隆25轟超越岡本和真 獨佔日本球員大聯盟新秀全壘打紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
白襪日籍重砲村上宗隆敲出本季第25號全壘打。 法新社
白襪日籍重砲村上宗隆敲出本季第25號全壘打。 法新社

白襪日籍重砲村上宗隆今天在主場面對守護者敲出本季第25號全壘打，超越多藍鳥強打岡本和真，獨居日本球員大聯盟新人球季全壘打紀錄第一。

村上這發全壘打出現在白襪1：8落後的第6局，當時1出局、壘上無人時，面對守護者左投梅西克（Parker Messick）投出的第2球，他鎖定一顆偏中間的四縫線速球揮擊，將球轟向右中外野觀眾席，主場球迷起立歡呼。

這是村上自7月31日對光芒之戰後，睽違6場再度開轟，也是他8月的第1發全壘打。此戰他4打數1安打、1打點，唯一安打就是這發陽春砲。村上先前一度陷入連14打席無安打低潮，如今靠著15打席以來首安重新找回長打手感，也把個人大聯盟生涯最長連續上壘場次推進到23場。

村上大聯盟新人球季一開始就展現驚人長打能力，3、4月合計敲出12轟，期間還曾締造連5場開轟，追平日本球員與白襪隊史紀錄，並以美聯最快速度達成20轟。不過他在5月29日對底特律老虎之戰，因右大腿後側拉傷進入傷兵名單，復出後長打火力一度沉寂。

直到7月27日對休士頓太空人，村上才轟出約2個月以來的第21轟，更轟出單場雙響砲灌進大聯盟生涯最多6分打點。之後他再敲出第23轟，超越大谷翔平於2018年新人球季創下的22轟日本球員新秀年紀錄。

村上宗隆原本和岡本和真以24轟並列，但隨著個人第25轟出爐，他又單獨成為日本球員大聯盟新人球季全壘打的紀錄保持人。

靠著這發全壘打，村上宗隆追平辛辛那提紅人新秀史都華（Sal Stewart），並列本季大聯盟新人全壘打榜首。值得一提的是，這是村上本季第3支仰角超過40度的超高角度全壘打，前2支分別是第12轟的48度與第18轟的41度，再次展現他把球打出驚人拋物線的長打特色。

白襪賽前以59勝55敗位居美聯中區首位，守護者則以57勝59敗排名第2，雙方進行重要的分區首位攻防3連戰。不過白襪在系列賽首戰以2：8落敗，吞下4連敗，這場村上破紀錄的全壘打也成為空包彈。

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