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MLB／楚奧特每逢生日超會轟！教頭鈴木清笑：希望明後天也當生日過

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木清看到楚奧特在生日開轟也忍不住開起玩笑，希望明天、後天都可以是生日。 美聯社。
鈴木清看到楚奧特在生日開轟也忍不住開起玩笑，希望明天、後天都可以是生日。 美聯社。

天使隊球星楚奧特Mike Trout）的生日似乎總少不了全壘打相伴。今日迎來35歲生日的「神鱒」，在天使作客馬林魚之戰再度展現自己的「生日限定」火力，首局就將一顆96.8英里速球轟向中左外野，形成一發飛行距離400英尺的陽春砲，不僅敲出本季第19轟，也幫助天使最終以4比3驚險帶走勝利

這一轟也讓楚奧特寫下一項相當特殊的歷史紀錄。從2012年第一次在生日開轟開始，他先後於2013、2015、2017、2020年留下生日全壘打，如今相隔6年再次在8月7日把球送出牆外，成為大聯盟史上唯一一位曾在6個不同賽季於生日當天開轟的球員。

而且楚奧特不只是「生日容易開轟」，產量更已來到歷史頂端。生涯8次在生日當天出賽，他合計31打數敲出10支安打，打擊率高達.323，其中6支安打直接飛出全壘打牆，正式追平羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與雷諾茲（Mark Reynolds），並列大聯盟史上最多生日全壘打紀錄。

除此之外，這發全壘打同時也是楚奧特生涯第423轟，根據《Elias Sports》統計，他更成為史上第3位曾在21歲以下及35歲以上生日當天都開轟的球員，前兩人正是威廉斯（Ted Williams）與羅德里奎茲。

「真的滿酷的。我大概已經有12場、甚至20場比賽沒敲全壘打了，所以終於能再轟一支感覺很好。最近我揮棒時身體一直太早往前衝，反而讓自己容易被擠壓到。你永遠不能把身處大聯盟休息室這件事視為理所當然。」

鈴木清看到楚奧特在生日開轟也忍不住開起玩笑，「每當他真正咬中球、做出好的揮棒，把球打得非常強勁時，那個畫面永遠都很漂亮。那個揮棒……從他剛上大聯盟開始，你就一直記得。所以能在生日當天做到這件事真的很棒。我想他們說，這已經是他第6次生日開轟了。所以，也許明天可以再當一次他的生日，後天也是。」

首局1出局後，楚奧特面對馬林魚先發投手菲利普斯（Tyler Phillips），在揮空第一球後，楚奧特逮中一顆時速96.8英里的四縫線速球，一棒轟向中左外野，敲出本季第19支全壘打。

對此，菲利普斯賽後也稱讚楚奧特，「最後我把球拉進了他最喜歡攻擊的位置，而他也做出了非常、非常好的揮棒。這就是楚奧特會做的事情。」

不僅如此，即使馬林魚在4局追平比數，並於6局取得領先，但楚奧特7局再次成為天使反攻的關鍵人物。

該局洛爾（Josh Lowe）率先獲得保送，隨後靠犧牲觸擊及滾地球推進至三壘。輪到楚奧特打擊時，他敲出一記擊球初速僅56.7英里的中間方向軟弱滾地球，球卻從投手艾克尼斯（Josh Ekness）的手套下方穿過形成失誤，楚奧特隨即全力衝刺，趕在愛德華茲（Xavier Edwards）的傳球前踩上一壘，也讓洛爾順利跑回本壘，將比數追成2比2。

被問到35歲的自己身體感覺如何時，楚奧特笑說，「就是盡可能照顧好自己的身體。很明顯，我今天晚上跑了很多。等等就去泡一下恢復池，明天應該就會感覺很好。」

楚奧特的積極跑壘也替天使創造後續攻勢，一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel）隨後轟出本季第7發全壘打，一棒帶回2分，幫助天使取得4比2領先。

比賽最後，天使也靠著一次精彩守備驚險守住勝利。9局下2出局，薩諾哈（Javier Sanoja）敲出二壘安打，左外野手西里（Jose Siri）接球後直接長傳本壘，將試圖跑回追平分的希梅內斯（Leo Jiménez）觸殺在本壘前，經過重播輔助判決後，原判維持，天使最終以4比3拿下勝利。

楚奧特也說，「我原本沒想到他們真的會讓跑者衝本壘，但西里就是會讓對手忍不住想挑戰他的臂力。他最後傳出了一記強勁的球，那就是一個非常接近的攻防。」

本場比賽楚奧特3打數敲出1支安打，另有1次保送、1次三振。本季共出賽96場，目前打擊三圍為.240/.385/.449，OPS為.834，累積83支安打、18支全壘打、64得分以及40分打點。

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