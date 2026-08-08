MLB／洋基死屍打線9下終於爆發！延長賽再見高飛犧牲斷勇士8連勝

打擊狀態低迷的洋基隊今天前8局對勇士隊又掛蛋，9下開啟絕地大反攻先追平，延長賽麥馬漢（Ryan McMahon）敲再見高飛犧牲打，以3：2險勝，中止勇士8連勝，也勉強守住美聯外卡第1的位置。

勇士先發右投馬勒（Tyler Mahle）賽前防禦率5.13，但他今天交出6局0失分的優質先發。洋基左投弗里德（Max Fried）也繳出6.1局0失分好投，比賽形成投手戰。

8上勇士萊利（Austin Riley）轟陽春砲打破僵局，9上歐森（Matt Olson）再補一發，取得2：0領先。9下洋基超級新人隆巴德（George Lombard Jr.）敲出內野安打並靠守備失誤上三壘，威爾斯（Austin Wells）擊出帶有1打點的二壘打。

下一棒羅沙里歐（Amed Rosario）選到保送，「白飯哥」萊斯（Ben Rice）扛出直射全壘打牆的一壘打，追平比分，將戰局拖進延長賽。

10上洋基隆巴德上演超美技抓到出局數，並讓跑者停在二壘，接下來勇士2名打者都出局，沒有分數進賬。10下洋基卡巴耶羅（Jose Caballero）短打失敗被三振，但接下來連兩次保送堆成滿壘，最終麥馬漢擊出高飛犧牲打，終場以3：2拿下勝利。

洋基目前65勝51敗，落後美東龍頭光芒隊4.5場，領先最近9連勝的紅襪隊0.5場，勉強守住美聯外卡第1的位置。