MLB／6支「生日砲」追平A-Rod！楚奧特：能排在那個位置滿酷的

天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今日為自己送上一份特別的「35歲生日禮物」，在天使作客馬林魚的比賽首局中，楚奧特敲出一發Statcast預估飛行距離400英尺的中左外野陽春砲，幫助天使最終以4比3擊敗馬林魚。

特別的是，楚奧特似乎真的特別會在自己的生日開轟，生涯至今，他在生日當天出賽8場，合計31打數敲出10支安打，打擊率高達.323，而且其中竟然有6支全壘打，追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與雷諾茲（Mark Reynolds），並列大聯盟史上「生日全壘打」最多紀錄。

得知自己追平紀錄後，楚奧特露出笑容表示，「我還真的不知道。能夠排在那個位置滿酷的。當你打了這麼久的棒球，有時候就是會發生一些很酷的事情。所以能夠和他們放在同一個話題裡，真的非常特別。」

除此之外，楚奧特更成為大聯盟史上第一位在「6個不同賽季」生日當天都敲出全壘打的球員，分別是在2012、2013、2015、2017、2020以及2026年。

值得一提的是，楚奧特2021年至2024年都因傷無法在生日當天出賽，如今睽違6年再次迎來能夠上場比賽的生日，他也立刻用全壘打替自己慶生。

而這發全壘打同時也是楚奧特生涯第423轟。根據《Elias Sports》統計，他也成為大聯盟史上第3位能夠在「21歲以下」以及「35歲以上」兩個年齡階段，都曾於生日當天開轟的球員，前兩位分別是傳奇球星威廉斯（Ted Williams）與羅德里奎茲。

雷諾茲的職業生涯橫跨2007年至2019年，他最近一次生日開轟是在2017年8月3日，當時效力洛磯的他迎來34歲生日，並在當天敲出全壘打。

至於羅德里奎茲的職業生涯則從1994年延續至2016年，他最後一次生日全壘打出現在2015年7月27日，當時正好是他的40歲生日。

楚奧特則自2011年登上大聯盟以來，職業生涯始終效力天使。本季目前繳出打擊率.239、83支安打、19支全壘打、41分打點與64得分；生涯至今，楚奧特則擁有.291打擊率、1837支安打、422支全壘打、1058分打點以及222次盜壘。