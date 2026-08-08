MLB／藍色球隊陷地獄8月…迪亞茲挨再見兩分砲 道奇慘吞7連敗

道奇今日在對戰響尾蛇之戰中，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出再見2分砲，最終以4比3輸掉比賽，這場失利也讓道奇吞下本季最長7連敗，期間總得分以25比46遭到對手壓制。更誇張的是，道奇開季花了將近一個月才吞下本季第7敗，如今卻只用了8天就連輸7場，期間已經連續遭紅襪、小熊橫掃，如今又面臨被響尾蛇橫掃的危機。

2026-08-08 17:59