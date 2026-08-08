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MLB／就問怎麼輸！托勒6局猛飆14K挺身而出 紅襪拉出9連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
托勒先發6局狂飆14K，率紅襪13：1擊敗運動家。 法新社
托勒先發6局狂飆14K，率紅襪13：1擊敗運動家。 法新社

紅襪隊昨天歷經13局大戰幾乎燒光牛棚，今天23歲左投托勒（Payton Tolle）為球隊挺身而出，先發6局飆14次三振，加上打線的超強火力發揮，終場紅襪以13：1擊敗運動家隊，延續9連勝之旅，拿下近30場比賽的第27勝。

紅襪前一天和白襪隊鏖戰到13局才以12：11辛苦收下勝利，今天在投手群需要喘息之際，托勒撐起局面，主投6局用84球，只被敲出2支安打，因索德斯壯（Tyler Soderstrom）的陽春砲失1分，沒有保送，率隊贏球，也拿下他個人本季第7勝。

芬威球場球迷拿起三振看板。 法新社
芬威球場球迷拿起三振看板。 法新社

托勒單場送出14次三振，寫下繼克萊門斯（Roger Clemens）在1986年締造單場20K後，近40年來紅襪23歲或以下的投手所投出的單場最多三振；也是繼2019年塞爾（Chris Sale）締造單場17K後，紅襪先發投手的單場最多K。

紅襪接著靠今天才被拉上大聯盟的左投伯格斯（Raymond Burgos）後援3局，沒有被敲出安打，守住勝利。在打線全場15安的發揮之下，紅襪將近期連勝場數推進至9場。

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