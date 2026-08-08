MLB／西格勒穿「鄭宗哲T恤」練球！紅襪記者曝如何拿到

紅襪隊台灣好手鄭宗哲日前被下放3A，不過紅襪內野手西格勒（Anthony Seigler）近日仍穿上印有鄭宗哲圖案的衣服，《波士頓環球報》記者希利（Tim Healey）好奇詢問原因。

西格勒最近穿著一件相當吸睛的訓練服，上頭除了有Nike經典標語「Just do it」，還印有鄭宗哲的照片。西格勒受訪時解釋，他先前看到鄭宗哲穿這件衣服後，就主動開口問能不能也拿一件。

鄭宗哲獲得Nike Taiwan贊助，因此擁有這件衣服。這是Nike Taiwan在今年經典賽期間限量販售的「Just Do It 榮耀應援Tee」，共有9種款式，包含陳傑憲、李灝宇、鄭宗哲、吉力吉撈．鞏冠、林子偉、古林睿煬、陳柏毓、林昱珉王建民。

現年27歲的西格勒休賽季被釀酒人隊交易至紅襪，今年從3A起步，和鄭宗哲交情不錯，目前西格勒還在大聯盟，累積出賽39場，敲出3轟12打點，打擊率0.246，OPS值0.710。