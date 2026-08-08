MLB／兩大塞揚左投正式合體！史庫柏、史奈爾確定下周接力登板

道奇才透過重磅交易迎來兩屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal），今日總教練羅伯茲（Dave Roberts）在對戰響尾蛇的系列賽首戰前宣布，另一名兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）將從60天傷兵名單中正式歸隊，並於下周三主場迎戰皇家時擔任先發。至於史庫柏則會下周二先發。

事實上，即使史奈爾與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）長期缺陣，道奇本季先發輪值依舊是球隊強項之一。截至今日賽前，道奇先發投手群防禦率為3.56，高居全大聯盟第5。

「現在史奈爾回來了，史庫柏也已經加入。我們認為先發投手方面已經擁有足夠的拼圖，可以讓我們打出一波好成績。」羅伯茲表示。

不過羅伯茲也強調，光靠豪華先發輪值並不足以贏球，「但我們還是必須在他們身後做好防守，也必須攻下分數。不過現在的感覺確實是，每一個晚上，我們都應該有很好的機會贏下比賽。」

史奈爾加盟道奇的首個賽季，先發繳出5勝4敗，送出72次三振，並隨隊奪下個人生涯首座世界大賽冠軍，季後賽合計主投34局，送出41次三振，繳出3.10防禦率，幫助球隊完成二連霸。

然而，本季初史奈爾就因左肩疲勞進入傷兵名單，直到5月10日才首次代表道奇先發，該役他送出5次三振，但遭敲6支安打、失掉5分，最終吞下敗投。不料僅投完1場比賽後又再度因傷缺陣，這次問題則來自左手肘游離體，最終接受與史庫柏採用的「NanoNeedle Scope」創新微創技術。

值得一提的是，傷勢近年來一直困擾著史奈爾。過去3個賽季，他在例行賽合計僅完成32場先發。

現年33歲的史奈爾日前也完成最後一次小聯盟復健賽。他在3A奧克拉荷馬市第4場復健先發中，主投3.2局共使用73球，其中41球為好球。雖然史奈爾該役整體狀況並不算理想，用球數偏高也讓他未能按照原先計畫投進第5局，但仍完成球團為他設定的最後一項復健目標，確定可以重返大聯盟。