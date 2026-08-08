MLB／「宇宙道奇」連敗低潮狀態亮黃燈 3大警訊拖垮勝利方程式

洛杉磯道奇雖然迎來塞揚巨投史庫柏（Tarik Skubal），然而近期卻陷入本季最大低潮，不僅寫下球隊最長6連敗，更連續輸掉2個系列賽。美媒《CBS Sports》撰文分析，道奇雖然仍是大聯盟帳面戰力最豪華的球隊，但近期打線集體降溫、原本一度表現穩定的牛棚更是崩解，加上先發輪值深度被傷兵潮逼到極限，讓這支尋求3連霸的「宇宙艦隊」暫時迷失勝利方程式。

道奇近21場比賽只拿下8勝13敗，即使目前在國聯西區仍握有8場勝差領先優勢，但球隊狀態確實首度亮起黃燈。就連推出新加盟的史庫柏（Tarik Skubal）先發，都無法壓制近況出色的國聯外卡榜首小熊。

面對這樣的窘境，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，球隊現在必須重新整理狀態，「我認為大家只需要重新調整，把失敗拋開，想辦法贏下一場比賽，不要讓狀況繼續惡化。輸球感覺總是不好，我現在的焦點就是忘掉過去，為之後的比賽做好準備。」

貝茲（Mookie Betts）也認為，球隊只是暫時陷入撞牆期，「這是很長的球季，只是一段低潮。我們會沒事的。我只知道自己必須打得更好，其他人我不能替他們說話。」

事實上，近年道奇也曾在漫長例行賽中經歷類似低谷。去年7月他們曾吞下7連敗，甚至一度在54場比賽只打出22勝32敗，相當於整季162場換算僅66勝的節奏。2024年道奇也曾在季中出現10勝14敗低潮，9月還有一段3勝6敗。再強的球隊，也難免在漫長球季中出現勝少敗多的迷失階段。

不過，道奇目前的問題並非單一環節失靈，而是多個弱點同時浮現。首先是打線陷入集體低潮。自7月1日以來，道奇平均每場只攻下4.18分，僅排名大聯盟第20。最近11場比賽，他們只有3場得分超過4分。貝茲、赫南德茲（Teoscar Hernández）與孟西（Max Muncy）這三大主砲在這段期間的攻擊表現都低於聯盟平均，艾德曼（Tommy Edman）與帕赫斯（Andy Pages）也僅在平均水準附近徘徊。

換句話說，道奇近一個多月的進攻幾乎只靠少數球員苦撐。弗里曼（Freddie Freeman）表現出色，但全壘打火力不如過去；暫時停下二刀流的大谷翔平仍維持一定水準，但長打產量還是不如過往；拉辛（Dalton Rushing）則因傳球手肘尺側副韌帶撕裂，將缺席數周，道奇也因此少了一支重要左打。

道奇整體打線的年齡可能也是隱憂之一。若依照出賽時間加權評估，道奇打者平均年齡高達30.7歲，是全大聯盟最高，排名第2的費城人則為30.2歲。雖然打線經驗豐富，但也逐漸顯現年齡與賽季長期消耗所帶來的影響。究竟是疲勞累積、年齡退化，或兩者同時發生，仍需要後續觀察，但道奇打線已經低潮一段時間是不爭事實。

第二個問題是牛棚防線逐漸崩解。這波連敗期間，道奇有2場比賽在第7局或更後面仍處於領先或平手狀態，最終卻被牛棚砸鍋。本季道奇牛棚防禦率排名大聯盟第16，勝利機率貢獻排名第11，原本就稱不上壓倒性強項；自7月1日以來，牛棚防禦率更跌到第24，勝利機率貢獻也降到第22，成為球隊戰績下滑的重要破口。

菲利普斯（Evan Phillips）上個月才從湯米約翰手術後復出，但8.2局已被敲4轟。過去相當穩定的維西亞（Alex Vesia）近6場出賽有3場失分。克萊恩（Will Klein）則連續6場出賽失分，6.1局投出8次保送後，又因手肘問題進入傷兵名單。幾名原本被期待負責後段局數的投手近期接連不穩，讓道奇比賽後半段變得更加驚險。

道奇上季牛棚也不是絕對強勢，因此休賽季才簽下迪亞茲（Edwin Díaz）補強。他們在2025年季後賽期間也曾邊打邊修正牛棚配置，因此現在還不到全面恐慌的程度。不過當打線無法像過去那樣大量得分，牛棚的容錯空間就會被大幅壓縮，任何失分都可能直接變成敗因。

第三個警訊則是先發輪值深度已經逼近極限。道奇季前原本排出豪華6人輪值，希望透過投1休6降低投手負擔，但傷兵潮很快打亂規劃。大谷翔平因膝蓋與二頭肌問題無法投球；史奈爾（Blake Snell）自5月9日起因手肘問題缺陣，近期小聯盟復健賽3.2局就投出4次保送；葛拉斯諾（Tyler Glasnow）自5月6日起因背部傷勢高掛免戰牌；希恩（Emmet Sheehan）表現不佳被下放3A；佐佐木朗希的狀態相對還是容易起伏不定。

也因此，史庫柏對道奇來說更像必要補強，而不是奢侈升級。球隊近期甚至需要厄文（Cole Irvin）吃下6局，那是他自2024年以來首次在大聯盟登板。勞爾（Eric Lauer）目前也成為輪值重要支柱，雖然他為道奇投出51.2局、防禦率2.96，表現相當稱職，但對一支準備挑戰3連霸的球隊來說，每5天就讓勞爾先發、再要求厄文分擔局數，顯然不是理想狀態。

自7月1日以來，道奇先發投手群防禦率排名大聯盟第24，WAR排名第22。若看納入被擊球品質的預期防禦率，排名稍微好一點來到第12，但仍只是聯盟中段水準。除了山本由伸之外，道奇輪值近期整體充滿不確定性，就連山本前幾場先發都曾出現小亂流。

從大局來看，道奇大概率仍會走出這波低潮。等到10月季後賽重新歸零，這段期間的低迷或許只會被視為漫長球季中的一段插曲。問題在於，道奇目前不只要守住國聯西區優勢，更要力保國聯前2種子席位，才能直接跳過外卡系列賽。目前他們在前2種子競爭中優勢並不穩固，因此仍必須盡快止血。