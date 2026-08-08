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MLB／楚奧特過35歲生日 敲生涯第6支生日轟寫大聯盟紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
「鱒魚」楚奧特生涯累積6支「生日轟」追平大聯盟紀錄。 美聯社
「鱒魚」楚奧特生涯累積6支「生日轟」追平大聯盟紀錄。 美聯社

天使隊球星「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）今天迎接35歲生日，一如往例，再次用全壘打替自己慶生，面對馬林魚隊敲出個人本季第19轟，生涯累積6支「生日轟」也追平大聯盟紀錄。

楚奧特今天對上馬林魚先發投手菲利普斯（Tyler Phillips），首打席就開轟，將醫科96.8英里（約155.8公里）的四縫線速球轟成中外野陽春全壘打，擊球初速105.1英里（約169公里），飛行距離400英尺（約122公尺）。

這是楚奧特生涯第8次在生日當天出賽，累積第6發全壘打，追平羅德里奎茲（Alex Rodriguez）及雷諾斯（Mark Reynolds），並列大聯盟史上敲出最多「生日轟」的球員。

而楚奧特在2012、2013、2015、2017、2020及2026年生日都開轟，更是大聯盟首位在6個不同球季的生日都能擊出全壘打的球員。2021至2024年球季他則都是因傷沒能在生日當天出賽。

楚奧特 大聯盟 MLB

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