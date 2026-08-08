MLB／台美混血龍仔升大聯盟只差一步？馬林魚總裁：我們需要火力

台美混血龍恩（Jonathon Long）交易轉戰馬林魚隊，大聯盟之路可望走得更順，馬林魚棒球部門總裁班迪克斯（Peter Bendix）指出，馬林魚需要更多火力，以他的打擊來說，「我認為他距離大聯盟只剩一步之遙了。」

龍恩在小熊體系打拚4季，去年已經整季都在3A、出賽140場，今年也在小熊3A打了99場，苦無機會晉升，在交易大限前轉戰馬林魚，對他來說並非壞事。

去年也在小熊3A打了99場的凱西（Owen Caissie），今年1月交易轉隊馬林魚，本季已在大聯盟出賽超過80場。日前看到再與龍恩同隊消息，馬上就傳了訊息給他，歡迎他的到來，並告訴他若有需要幫助儘管開口。凱西說：「看他的揮棒，就知道這傢伙應該是真的很能打，我一直都覺得他是一位好打者、好隊友，你無法對他要求更多。」

龍恩本季在轉隊前於小熊3A出賽99場，以打擊率0.283敲出112安、12轟、62分打點，整體攻擊指數0.818，馬林魚官網指出，如果他能持續這樣的火力輸出，可望在本季尾聲獲得升上大聯盟。

「他是一位好打者，」班迪克斯表示，「我們認為還能幫助他解鎖某些能力，但我們需要打擊，對吧？我們一直都需要打擊，我認為他就是那個距離大聯盟只差最後一步的人。」

龍恩也明白除了一壘之外，自己若能在左外野守備達到大聯盟平均水準，會讓自己的晉升加速，「只要我保持穩定，打出我應有能力，任何時候讓我前進下一層級（大聯盟），我都做好準備了。」