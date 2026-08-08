MLB／山本傳訊關心轉隊 努特巴爾：由伸真的是個好人

努特巴爾（Lars Nootbaar）交易轉戰響尾蛇隊後，今天將在3連戰碰上道奇隊，前兩戰依序面對佐佐木朗希、山本由伸，也是2023年世界棒球經典賽戰友，努特巴爾表達期待，「能見到他們很開心，能與這些頂尖選手對抗，無論何時都是很有趣的一件事。」

美籍日裔的努特巴爾在2023年助拳日本武士參戰經典賽，搭上冠軍列車，也與不少日本隊友都成為至交，其中就包括道奇日籍三本柱，努特巴爾來到與道奇同處國聯西區的響尾蛇，也意味將更常與三人碰面。

山本由伸在經典賽與努特巴爾當過隊友。 路透

努特巴爾在今天賽前受訪，透露確定轉隊後，就收到來自山本的訊息，跟他說很期待周末相見，「他主動聯絡我，真的讓我很開心，他不只關心我，也把我的家人放在心上，真的是一個很好的人。」

努特巴爾也提到，被交易的感覺很微妙，心中有許多情緒交錯，但自己來到一支好球隊，融入新球隊沒有太大問題，「所有人都很好，很熱情的歡迎我。」