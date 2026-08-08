聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／史庫柏告白「想回底特律」挨轟虛情 老虎球迷：當我們笨蛋？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史庫柏（Tarik Skubal）透過交易轉戰道奇隊。法新社
史庫柏（Tarik Skubal）透過交易轉戰道奇隊。法新社

塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）透過交易轉戰道奇隊，告別「虎王」名號，將在今年季後成為自由球員的他，被問到重返老虎的可能性，直言：「我真的很希望可以回去」。看在許多虎迷眼中，這段真情發言顯得假意，有人回應：「我們不是笨蛋」、「滿嘴說自己想留在這裡，經紀人卻在背地裡做相反的事」。

史庫柏效力老虎7季打下62勝，連奪兩屆美聯塞揚，而隨著他即將在季後取得自由球員資格，老虎將他上架求售，最終與道奇達成交易。

史庫柏在「Pardon My Take」節目中聊到，自己原本的預期是，今年的老虎是一支能打進世界大賽的球隊，自己以為會跟著團隊一起拚，在世界大賽擊敗任何球隊。確定被交易後，他與隊友們告別，「很多人都是我要好的朋友，我很討厭哭，平常很少落淚，但我這次哭了。」

他對於重返老虎抱持開放態度，「我希望在底特律打完我的生涯，我當然願意再與老虎簽約，希望11月季後賽結束後可以重啟談判，看看事情如何發展，我希望老虎會參與談約，因為我很想回去。」

對於這段發言，老虎球迷並不埋單，影片底下有許多吐槽留言，「說想終生在老虎的是他，拒絕協商延長合約的也是他。Tarik，我們不是笨蛋」、「史庫柏是這座城市史上最大混蛋，滿嘴說想待在這裡，希望球隊補強，結果經紀人背地裡做相反的事」、「可憐的史庫柏，搞得好像自己是被迫離開一樣」。

老虎棒球部門總裁哈里斯（Scott Harris）在交易大限後受訪提到，曾有一次向史庫柏提出延長合約，但他的經紀人波拉斯（Scott Boras）直接打槍，表明他絕對會進入自由市場。

波拉斯對此則是反駁，老虎是在2024年季後提出4年7500萬美元延長合約，「我建議他，簽8年對老虎來說會比較划算，因為這會涵蓋到2年薪資仲裁、6年自由球員年份。」而老虎無意開到那麼長的合約。波拉斯也強調，自己並未提過史庫柏想要進市場試水溫。

史庫柏 老虎 底特律 MLB

延伸閱讀

史庫柏交易看似離譜 實則是豪門與小市場球隊現實差距

MLB／美媒曝釀酒人祭「超狂包裹」 史庫柏爭奪戰仍搶輸道奇

MLB／回顧老虎總管7筆賣方交易 美媒辣評：只有李灝宇成功

MLB／飛機拉布條嗆「道奇毀了棒球」！史庫柏卻享受全場狂噓

相關新聞

MLB／宇宙道奇為何贏不了？羅伯茲以昔日「1勝16敗」勉勵全隊

道奇今日在對戰響尾蛇之戰中，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出再見2分砲，最終以4比3輸掉比賽，這場失利也讓道奇吞下本季最長7連敗，期間總得分以25比46遭到對手壓制。更誇張的是，道奇開季花了將近一個月才吞下本季第7敗，如今卻只用了8天就連輸7場，期間已經連續遭紅襪、小熊橫掃，如今又面臨被響尾蛇橫掃的危機。

MLB／砸1.41億美元仍找不到守護神？迪亞茲挨再見轟：我僅犯了一個錯誤

道奇守護神迪亞茲（Edwin Díaz）在對戰響尾蛇之戰最後階段，慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）轟出一發飛行距離411英尺的再見2分砲，最終讓道奇以4比3輸掉比賽，連敗場次擴大至7場。賽後談到這次救援失敗，迪亞茲直接點出問題出在自己的滑球。

MLB／佐佐木朗希先發投球依舊優質 羅伯茲不排除季後賽兩頭燒

道奇日籍投手佐佐木朗希今天在客場先發對戰響尾蛇，主投6局被敲4支安打失2分，雖然第7局道奇追平比數，讓他無關勝敗，但整體內容仍展現近期回穩狀態。不過近況低迷的道奇又是面臨未能守成的窘境，終結者迪亞茲（Edwin Díaz）慘遭瓦德史密特（Ryan Waldschmidt）敲出再見兩分砲，最終苦吞7連敗。

MiLB／林昱珉「全英文受訪」令球迷驚豔 分享今年進步原因

響尾蛇隊3A台灣左投林昱珉狀態回穩，前天面對教士隊3A先發登板，繳出6局6K失2分的優質先發，賽後林昱珉以全英文受訪，分享自己近期的狀況，流利的英文和口條再次受到台灣球迷稱讚。

MLB／費爾柴德不去水手3A再度選擇「自由」下一站備受關注

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭水手隊指定讓渡（DFA），如今確定再次成為自由球員，等待新東家出現。

MLB／村上宗隆破紀錄25轟仍難救白襪連敗 信心喊話：明天從0：0開始

白襪日籍強打村上宗隆今天雖然轟出本季第25號全壘打，不過球隊最終不敵美聯中區第2名的守護者，吞下本季首度4連敗，分區領先優勢也被縮小到2場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。