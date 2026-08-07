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MLB／女球迷遭脫手球棒擊中頭部 向洋基隊求償3.22億元
一名37歲女子近日對洋基隊提告，求償1000萬美元（約3.22億元新台幣），原因是她聲稱日前到洋基球場看球時，遭一支脫手球棒擊中頭部。
事件發生在美國時間6月2日守護者隊作客洋基主場時。守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）面對洋基右投斯萊特勒（Cam Schlittler）揮棒落空後，球棒意外脫手，直接飛向觀眾席。
原告杜魯克（Stephanie Duluc）主張，她座位附近的防護網高度明顯低於相鄰區域，因此出現空隙。訴狀指出，球棒以極大力量擊中她，把她直接從座位上打飛，重摔在地，並造成嚴重且永久性的傷害。
杜魯克聲稱自己因此出現創傷性腦損傷、腦震盪、嚴重畏光，以及頸部與雙手永久性傷害，目前也無法重返原本的工作崗位。她的律師向《紐約郵報》表示，「杜魯克目前仍受創傷性腦損傷後遺症影響，有持續頭痛、畏光、平衡問題，以及其他認知功能障礙。」
過去大聯盟球隊往往會受到球票背面的免責條款保護，相關文字通常註明，球團不對界外球或脫手球棒造成的傷害負責。洋基球場幾乎各區都告示，提醒球迷隨時注意場上狀況。
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