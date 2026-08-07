MLB／奪勝步調類似2011年哈勒戴 費城王牌想挑戰20勝壯舉

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）在主場面對華盛頓國民，雖然投球過程並非完全順暢，仍以5局失2分內容拿下勝投，幫助費城人以7：3擊敗國民。他也收下本季第15勝，目前獨居大聯盟勝投王，並在費城人隊史上追上傳奇投手哈勒戴（Roy Halladay）2011年的勝投節奏。

哈勒戴2011年曾在國聯塞揚獎票選排名第2，當年他在24場先發、球隊出賽115場時拿下第15勝；桑契斯今年同樣在24場先發達成15勝，球隊則是出賽116場，兩人的進度幾乎相同。雖然現代棒球已不再把勝投視為評價投手的唯一標準，但對桑契斯這樣的頂級先發而言，能在球隊競爭季後賽期間累積15勝，仍是相當重要的成就。

桑契斯賽後表示：「感覺非常棒，真的很不可思議。我一直把球隊放在第一位，但我也有自己的個人目標。能一步一步完成這些目標，對我來說非常有成就感，也很令人興奮。」

哈勒戴2011年最終拿下19勝，投出8場完投，整季累積233.2局。這樣的投球量在現今大聯盟已經堪稱「神話」，不過若費城人打線能持續給予支援，桑契斯仍有機會挑戰單季20勝的壯舉。

談到後續目標時，桑契斯表示：「我在這裡還有很多想達成的事，但我們會盡可能拿下每一場勝利。」

桑契斯也有機會連續第2年成為國聯塞揚獎決選名單成員。他目前在國聯先發投手防禦率榜以2.65排名第4，落後辛辛那提紅人伯恩斯（Chase Burns）、亞特蘭大勇士塞爾（Chris Sale）與密爾瓦基釀酒人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）。

其中米蕭洛斯基一整季都展現頂級壓制力，創造各種投球驚人話題，他若能保持健康與穩定，被視為目前最有機會拿下塞揚獎的投手。

桑契斯本季最巔峰時刻出現在季初，他曾在5月連續50.2局未失分，展現宰制級身手，但在7月卻面臨巨大亂流，單月防禦率飆破6。近期他的投球內容雖然不若當時完美，但逐漸找回步調，足以讓球隊保有贏球機會。

數據顯示，明星賽後的4場先發中，桑契斯防禦率2.82，整體表現穩健，只是壘上危機比賽季初期更加頻繁。

費城人代理總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「今晚看起來就是差了一點點。前段其實不錯，但有些球投到比較中間的位置。國民今年面對他似乎一直都打得不好對付，他們能把球打進場內，也能靠安打與破壞球數造成他的麻煩。」

此役桑契斯用球數偏高，被敲6支安打失2分，這是他本季第4次未能投滿6局，也是自7月6日對堪薩斯皇家失9分後，首次未能投進第6局。近期桑契斯控球狀態並非最佳，保送數增加，也讓他多次必須在危機中脫身。當然，費城人敲出本季新高8支二壘安打，其中前3局就出現7支，讓桑契斯大多數時間都能在相對舒服的領先局面下投球。

對桑契斯而言，這場比賽或許不是最具宰制力的一戰，卻再次展現王牌投手的價值。即使控球與球感沒有完全到位，他仍能在關鍵時刻守住局面，並幫助球隊拿下勝利。隨著本季第15勝到手，他不僅持續推進個人獎項競爭，也讓自己在費城人隊史與哈勒戴的傳奇步調產生連結。