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MLB／紅襪近29戰26勝！熱血13局讓教頭忘記很多事 ：沒人想輸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪5度落後又5度追平，最終在延長13局以12：11逆轉白襪，近29戰豪取26勝。 法新社
紅襪5度落後又5度追平，最終在延長13局以12：11逆轉白襪，近29戰豪取26勝。 法新社

大聯盟當今最嗆球隊紅襪隊，今天經歷一場熱血戰役，克服5度落後，打到延長13局以12：11擊敗白襪隊，代理教頭崔西（Chad Tracy）在賽後記者會上幽默笑說，「你們可以問我任何問題，只是我可能都記不得了。」

雙襪對決已由紅襪在系列賽前兩場取勝，今天進一步挑戰橫掃，而紅襪全場5度落後，以6：7進入九局下，王康納（Connor Wong）二壘打開路，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）一壘打送回追平分，讓戰線進入延長，兩軍在第10到12局繼續糾纏，先攻的白襪在突破僵局都有分數進帳，紅襪都能在下半局扳平，以11：11進入第13局。

續投的投手貝洛（Brayan Bello）先讓白襪打者三上三下，白襪換上費迪（Erick Fedde）負責13局下，由德賓（Caleb Durbin）敲出再見安打，為戰線畫下句點，紅襪在近29場比賽豪取26勝。

崔西說：「那是延長賽第一次沒讓對手拿到分數，所以我們當下就是想一定要在這時結束比賽。」他也透露，貝洛最多就是再投1局，如果逼進15局就得派野手登板。

這場比賽打得太瘋狂，崔西的反應很寫實，他說：「你們可以問我關於比賽的任何問題，只是我不知道自己還是否記得每一局發生什麼事，這場比賽真的太不可思議，沒有人想要輸。」

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