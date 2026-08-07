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羽球世錦賽／舉辦國印度防鳥屎再鬧場 花逾6千萬翻新場館

中央社／ 記者李晉緯新德里7日專電
印度為迎接2026羽球世錦賽，耗資近2億盧比翻新德里場館，並針對鳥屎、霧霾與設備缺失全面改善。 路透
印度為迎接2026羽球世錦賽，耗資近2億盧比翻新德里場館，並針對鳥屎、霧霾與設備缺失全面改善。 路透

1月的印度羽球公開賽現場，因為出現鳥屎從天而降影響選手比賽，飽受批評，主辦單位表示，經過200天、投入近2億盧比（約新台幣6765萬元）改善，相信能讓接下來的羽球世錦賽順利進行。

2026世界羽球聯盟世界錦標賽（BWF WorldChampionships 2026）17日起將在印度新德里的英蒂拉．甘地室內體育館（Indira Gandhi Indoor Arena）進行，該球場今年1月曾用來舉辦BWF超級750（Super750）系列的印度羽球公開賽（India Open）。

印度羽球公開賽時，曾有選手不願身處惡劣環境，寧願繳交罰款，也不肯到印度參賽；賽事期間，也曾出現霧霾影響能見度、暖氣設備不足等缺失，甚至有鴿子飛進球場，鳥屎在比賽中從天而降，嚴重影響比賽。

在抗議聲浪不斷湧現之下，BWF當時對外坦承，比賽場地確實存在清潔、衛生、動物管理等問題。

在世錦賽進行前，印度羽球協會（BAI）秘書長米西拉（Sanjay Mishra）在向中央社等國際媒體簡報時表示，印度接下辦世錦賽的責任，「我的目標很簡單，就是要展現印度的熱情、好客，以及能辦國際級賽事的能力」。

米西拉提到，這次花了超過200天、耗資近2億盧比，目的是將英蒂拉．甘地室內體育館改造成世界頂尖的室內羽球場。

米西拉指出，這次改善英蒂拉．甘地室內體育館，有工程師、羽球專業人士、技術人員等超過1200人在幕後默默努力著，在照明、空調等設備的調校，也請來國際專家協助，「一切的準備，就是要讓世錦賽能符合標準、可以順利進行」。

米西拉認為，這幾乎是將場館做了全面的翻新，相信在大家的努力下，體育館在世錦賽時一定能令人耳目一新，「我能打包票，這會是最精彩的其中一次世錦賽」。

至於印度公開賽出現的問題，米西拉說：「當時確實遇到了問題，但比賽一結束，我們立刻著手改善，目前也幾乎完全排除，我相信上次的問題，這次不會再有了。」

來自55個國家或地區的3000多名選手、教練、後勤團隊人員將於世錦賽期間到德里，包括各國記者、志工在內的逾800人也將進到場館，屆時英蒂拉．甘地室內體育館的改變將呈現在所有人面前。

印度對於舉辦國際賽事有高度興趣，這次辦世錦賽、2030年辦大英國協運動會（CommonwealthGames）都是要向世界證明，印度有能力辦大型賽事，並展現爭辦2036年奧運的能力與決心。

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