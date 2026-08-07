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MiLB／柯敬賢雙安棒打蘇嵐鴻 1A台灣內戰教士贏

中央社／ 台北7日電
小聯盟1A上演台灣內戰，蘇嵐鴻先發3局失1分非責失，柯敬賢4打數2安打。取自道奇1A X
小聯盟1A上演台灣內戰，蘇嵐鴻先發3局失1分非責失，柯敬賢4打數2安打。取自道奇1A X

美國職棒小聯盟（MiLB）1A層級上演台灣內戰，教士隊投手蘇嵐鴻先發3局，僅失1分非責失就是因為道奇隊柯敬賢，柯敬賢今天2支安打都棒打蘇嵐鴻，不過最終教士5比2勝出。

聖地牙哥教士隊1A今天對上洛杉磯道奇隊1A，蘇嵐鴻首局遭遇亂流，1出局後先被敲出二壘安打，接著投出三振，然而面對第4棒柯敬賢被敲出滾地球、游擊手攔截後暴傳一壘，柯敬賢跑上二壘，紀錄上是1安打加1失誤，丟掉1分不計責失，蘇嵐鴻隨後是四壞、三振才結束這局。

2局上蘇嵐鴻僅被敲1支安打，3局上被敲安打後自己製造雙殺，但隨後再遇柯敬賢又被敲出二壘安打，好在再用三振解圍；最終蘇嵐鴻投完3局退場休息，被敲5支安打丟掉1分非責失分，另有4次三振、1次四壞保送，賽後防禦率6.62。

教士1A打線在3局下開轟扳平比數，讓蘇嵐鴻無關勝敗，並在6、7、8局接連得分，取得優勢。

擔任道奇隊先發第4棒、左外野手的柯敬賢後續在5局上敲出滾地球出局、7局上遭到三振，全場4打數2安打，連3場敲安，賽後打擊率上升到2成63。

蘇嵐鴻 柯敬賢 小聯盟

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