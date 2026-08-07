MLB／回顧老虎總管7筆賣方交易 美媒辣評：只有李灝宇成功

哈里斯（Scott Harris）2022年9月接任老虎隊總管，先後與道奇、勇士、費城人、巨人與遊騎兵等5隊，共完成7筆「賣方交易」。不過美國媒體《FanSided》指出，從目前結果來看，只有換回李灝宇的交易算是成功。

報導提到，哈里斯過去幾筆賣方交易中，目前最明確的成功案例只有李灝宇，老虎2023年用羅倫佐（Michael Lorenzen）剩餘約2個月的合約，向費城人隊換回李灝宇，如今李灝宇已逐漸成為可用的大聯盟戰力。

哈里斯接掌老虎後的第一筆交易，是把後援投手希曼尼茲（Joe Jiménez）送到勇士隊，換回馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）與希金博森（Jake Higginbotham）。馬洛伊始終未能站穩腳步，今年休賽季被交易至光芒隊，老虎收到現金回報；希金博森也從未成為投手陣容的重要成員。

老虎將坎納（Mark Canha）交易到巨人隊，換回投手席爾瓦（Eric Silva）。現年23歲的席爾瓦本季在2A防禦率高達7.29，每局被上壘率1.79，發展不如預期。

老虎與遊騎兵完成2筆交易，用凱利（Carson Kelly）與查芬（Andrew Chafin）換回希克斯（Liam Hicks）、歐文斯（Tyler Owens）、蒙塔爾沃（Joseph Montalvo）與李（Chase Lee）。歐文斯雖曾短暫上大聯盟，但這筆交易沒有任何一人成為老虎重要戰力，李之後又被交易到藍鳥，蒙塔爾沃則受到傷勢拖累。

弗萊賀提（Jack Flaherty）交易至道奇隊一開始受到好評，但如今看來沒那麼亮眼，換來的史威尼（Trey Sweeney）2024年幫助老虎穩定游擊防區，但大聯盟生涯打擊率只有0.202，OPS值0.574，本季長期待在60天傷兵名單。另外一名換回的球員里蘭佐（Thayron Liranzo）仍具潛力，但目前還停留在2A，在老虎農場排名已滑落至第20。

因此今年史庫柏（Tarik Skubal）的交易，可能直接定義哈里斯在老虎的歷史評價。老虎換回百大新秀第25的霍普（Zyhir Hope）、第68的萊恩（River Ryan），還有史密斯（Brady Smith）。這個交易包裹確實具備潛力，但考量老虎當時仍未完全脫離季後賽競爭，而且送走數十年來球團培養的最佳投手，目前的回報難以說服外界。對老虎而言，這筆史庫柏交易，至少要換回1名能成為未來核心的球員，才算是合格。