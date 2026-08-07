MLB／激戰13局5度落後沒在怕！紅襪橫掃白襪 本季6度清盤分區龍頭

紅襪隊無懼全場5度落後，激戰至第13局以12：11擊敗白襪隊，本季第9度完成系列賽橫掃，其中6次是將分區龍頭清盤，堪稱「龍頭殺手」。

雙襪對決已由紅襪在系列賽前兩場取勝，提前推進連贏9波系列賽，今天進一步挑戰橫掃，而紅襪全場5度落後，以6：7進入九局下，王康納（Connor Wong）二壘打開路，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）一壘打送回追平分，讓戰線進入延長，兩軍在第10到12局繼續糾纏，先攻的白襪在突破僵局都有分數進帳，紅襪都能在下半局扳平，以11：11進入第13局。

續投的投手貝洛（Brayan Bello）先讓白襪打者三上三下，白襪換上費迪（Erick Fedde）負責13局下，由德賓（Caleb Durbin）敲出再見安打，為戰線畫下句點。

代理教頭崔西（Chad Tracy）接掌兵符後，延後選手集合時間，減少賽前打擊練習，僅在像是造訪運動家臨時主場這類陌生場地的特殊狀況才安排打擊練習。紅襪在這波與白襪的3連戰就全數沒有安排賽前打擊練習，崔西賽前表示，雖然偶爾讓球迷能在賽前看看全壘打秀也不錯，但今天天氣很熱，「選手已經在室內打擊籠完成訓練，現在正在開會準備比賽，以最佳狀態迎接比賽。」

紅襪的策略奏效，連3場取勝，而這已是他們本季第9次完成系列賽橫掃，包括這次的苦主白襪在內，共6波系列賽對戰對手當時戰績為分區第一，包括5月4日到6日老虎、6月25到28日洋基、7月7日到9日白襪、7月17到19日光芒、7月31日到8月2日道奇、8月4日到6日白襪（皆為美國時間）。