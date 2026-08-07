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MiLB／鄭宗哲短打進帳打點但3支0 鄧愷威1.2局3K球速破150公里

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

紅襪隊3A台灣內野手鄭宗哲今天首打席靠短打進帳1打點，但全場3打數0安打，紅襪3A終場以10：4擊敗費城人3A。太空人隊3A台灣投手鄧愷威則是後援1.2局失1分。

鄭宗哲擔任先發二壘手第9棒，3局下無人出局一、三壘有人時輪到他上場，將球點向投手方向，送回三壘跑者，此打席紀錄上是犧牲短打並帶有1分打點。5下鄭宗哲三壘飛球出局，6下二壘滾地出局，8下捕手前滾地出局，全場3打數0安打，打擊率降至0.246，OPS值0.754。

鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

鄧愷威今天面對洛磯隊3A，7下1出局、一三壘有人時登板，先投出三振，再讓對手擊出右外野飛球出局，化解危機。8下鄧愷威續投，先連飆2K，但接下來投出觸身球，隨後被敲三壘打失1分，最後讓對手擊出游擊滾地結束投球任務。

鄧愷威本場用27球吃下1.2局，投出3次三振，沒保送，被敲1安打，失1分，最快球速93.8英里（約150.9公里），防禦率3.60。

鄭宗哲 鄧愷威 紅襪 太空人

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