MLB／去年世界大賽G3熱投72球 道奇牛棚大將恐整季報銷

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）在主場面對華盛頓國民，雖然投球過程並非完全順暢，仍以5局失2分內容拿下勝投，幫助費城人以7：3擊敗國民。他也收下本季第15勝，目前獨居大聯盟勝投王，並在費城人隊史上追上傳奇投手哈勒戴（Roy Halladay）2011年的勝投節奏。

2026-08-07 14:12