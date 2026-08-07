聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／去年世界大賽G3熱投72球 道奇牛棚大將恐整季報銷
道奇隊今天傳出壞消息，牛棚投手克雷恩（Will Klein）近期接受核磁共振檢查，結果顯示右手肘出現骨碎片。目前球隊尚未公布下一步治療方式，若手肘內有游離體，通常需要接受關節鏡手術處理，如果選擇動刀，本季恐提前報銷。
克雷恩去年在世界大賽G3熱投72球，是道奇奪冠關鍵之一。本季克雷恩出賽36場，41.2局投出49次三振，防禦率3.67，算是道奇牛棚要角之一。
克雷恩近7場出賽，防禦率高達9.82，後來進入傷兵名單，如今確定傷勢。
道奇目前擁有豪華先發輪值，如果都能順利傷癒回歸，可以排出史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸、大谷翔平、史奈爾史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的夢幻輪值，羅布勒斯基（Justin Wrobleski）和佐佐木朗希等先發投手，可能在季後賽轉變成牛棚戰力。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。