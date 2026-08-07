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MLB／去年世界大賽G3熱投72球 道奇牛棚大將恐整季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇牛棚克雷恩（Will Klein）。 美聯社
道奇牛棚克雷恩（Will Klein）。 美聯社

道奇隊今天傳出壞消息，牛棚投手克雷恩（Will Klein）近期接受核磁共振檢查，結果顯示右手肘出現骨碎片。目前球隊尚未公布下一步治療方式，若手肘內有游離體，通常需要接受關節鏡手術處理，如果選擇動刀，本季恐提前報銷。

克雷恩去年在世界大賽G3熱投72球，是道奇奪冠關鍵之一。本季克雷恩出賽36場，41.2局投出49次三振，防禦率3.67，算是道奇牛棚要角之一。

克雷恩近7場出賽，防禦率高達9.82，後來進入傷兵名單，如今確定傷勢。

道奇目前擁有豪華先發輪值，如果都能順利傷癒回歸，可以排出史庫柏（Tarik Skubal）、山本由伸、大谷翔平、史奈爾史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的夢幻輪值，羅布勒斯基（Justin Wrobleski）和佐佐木朗希等先發投手，可能在季後賽轉變成牛棚戰力。

道奇

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