MLB／千賀滉大測試牛棚新角色 飆破161公里寫大聯盟生涯最速

大都會隊無緣季後賽後開始新實驗，8月起將日籍投手千賀滉大轉調牛棚，讓他測試擔任固定投1局的中繼投手，今天千賀滉大也在對上守護者之戰於第7局登板，投1局送2K無失分，並飆出旅美生涯的最快球速100.3公里（約161.4公里）。

千賀滉大今年開賽起先發狀況不理想，日前又因腰椎發炎進入傷兵名單。自7月回到大聯盟後，先發狀況仍不見起色，之後被改放在牛棚，以長中繼角色為主，7月最後一戰雖臨時回到先發輪值，但僅投4局失3分，吞本季第8敗；本季先發一勝難求、防禦率達9.66。

大都會代理總教練格林（Andy Green）透露，其實球隊早有討論過希望能調整他的角色，讓他嘗試擔任在關鍵時刻登板的後援投手（Leverage Reliever），想看看他擔任這樣角色時的表現，「之前因牛棚配置不允許我們這麼做，但現在有條件了。」

讓千賀滉大從先發轉調為1局的短中繼角色，格林表示：「我們也會顧及他過往的工作量，因此現階段不會期待他能夠在4天內投3場，但我確實認為，他能投出近100公里（約161公里）的速球，加上他噁心的指叉球，這樣的條件很適合擔任後段局數登板的牛棚投手。」

接下來大都會將先觀察他的表現和回饋，「如果最後認為讓他回到先發對球隊和他本人都是最好的選擇，我們也保留改變方向的可能性。」千賀滉大則仍是目標重返先發，但他也說：「不管給我什麼角色，我就盡力去完成，即使我說我想當先發，球隊也可以跟我說『你看看自己的成績』，那我也無法反駁。」

千賀滉大轉換新角色後，本周對守護者的三連戰，兩度登板都無失分。首戰在球隊6：2領先時上場投第9局，有1次保送。今天則是在第7局大都會9：5領先時上場，連續解決3名打者、飆2次三振K。

千賀滉大此戰用14球有11顆好球，最快球速達100.3英里（約161.4公里），飆破他生涯在大聯盟生涯的最快球速。而他過往在日職時期被測得的最快球速則可達164公里。