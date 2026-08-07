MLB／日媒曝大谷「保時捷換賓利」原因 家人飲食仍由真美子包辦

道奇隊日本巨星大谷翔平最近捨棄過去的愛車保時捷，換成車身更大的賓利，日本媒體分析，這是大谷為了家人考量。報導還提到，目前家人的飲食都由妻子田中真美子負責。

大谷去年4月與真美子迎來長女出生，今年6月長子也出生，日媒《NEWS POSTSEVEN》引用一名旅美記者的說法，「大谷正以盡快恢復二刀流為目標，因此為了調整身體狀況，待在球場的時間確實增加，但除此之外，他也相當積極參與育兒。最近幾場主場比賽結束後，他幾乎沒留下來受訪，就立刻回家。除了想趕快看到孩子之外，應該也有希望分擔真美子負擔的想法。」

報導提到，孩子以及大谷本人的飲食主要由真美子負責準備，她本身很喜歡做菜，從嬰兒副食品，到幫助大谷恢復疲勞的餐點，她都能親手準備。

大谷今年被目擊不再駕駛保時捷，而是改開車身更大的賓利，該記者分析，「過去大谷因客場比賽等原因不在家時，曾看到真美子自己開車外出購物或前往醫院。他們購入賓利的優先考量是乘坐舒適度，車內空間寬敞、行駛時震動較小，加上全車採深色隔熱玻璃，能保護隱私，這些都是讓真美子與孩子能安心的重要因素。」

去年8月大谷接受《Number Web》訪問時，曾談到與家人戲水，「接下來想回家帶女兒去游泳，能回家就是一件幸福的事。」報導提到，真美子會一起陪長女在家中泳池玩水，「他們夏天也會在戶外露台用餐，或在泳池旁曬太陽放鬆休息。夫妻倆照顧孩子都會累，真美子過去也是運動員，2人紓解壓力的方式，或許也有不少共通點。」