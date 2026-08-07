MLB／紅襪王牌克羅契從牛棚回歸是選項 教頭：沒考慮就太蠢了

紅襪隊王牌投手克羅契（Garrett Crochet）從4月底因左肩發炎休兵至今，本周啟動傳接，現在面臨的現實問題是與時間賽跑，本季要再重新累積到先發投手的投球量難度極高，代理教頭崔西（Chad Tracy）坦言，讓克羅契從牛棚復出是計畫之一，「如果沒考慮這個方案就太蠢了」。

紅襪在克羅契的最後一場出賽時戰績10勝17敗，至今天賽前，紅襪戰績62勝51敗，在他缺陣期間打下52勝34敗，目前在美聯外卡排名第二。

紅襪前景大好，克羅契的復健進度也有進展，他表示，自己目前感覺很好，雖然還沒有確定的日期，但他認為可以趕在例行賽尾聲復出，一路投進季後賽。

若從牛棚復出，是否可能加速回歸腳步？克羅契表示，這必須由球團高層決定，目前還沒進入投球訓練，自己也還不知道可以累積到多少投球量，「老實說，現在一切都是未知數，這不是我能決定的。」但他對此並不排斥，「這無關我的自尊心，我以前也投過後援，只要有任何可以幫助球隊，我不在乎自己的角色是什麼。」

崔西隨後證實，克羅契要把投球量重新拉回到先發的程度，可行性不高，從牛棚回歸確實是方案之一，「如果他能恢復健康，而且投出他應有的水準，不考慮這個選項就太蠢了，」