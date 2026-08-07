聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／逃避雖可恥但有用 阿拉斯跳過捕手阻殺但踩不到本壘 速速決定算了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
阿拉斯轉隊後連3戰都有安打與打點，且在本壘前上演跳過捕手卻最終放棄回壘的爆笑跑壘。 法新社
阿拉斯轉隊後連3戰都有安打與打點，且在本壘前上演跳過捕手卻最終放棄回壘的爆笑跑壘。 法新社

費城人隊今天以7：3擊敗國民隊，甫交易轉隊的強打阿拉斯（Luis Arraez）單場雙安，改披費城人球衣的前3戰都有安打、打點，此役還出現一次逃避雖可恥但有用的跑壘。

這記爆笑play出現在一局下，阿拉斯的二壘打先幫球隊開張分數，波姆（Alec Bohm）補上二壘打，三壘上的哈波（Bryce Harper）輕鬆跑回分數，阿拉斯則是過三壘跑到一半球已回傳。神奇的是，阿拉斯靈巧跳躍後閃過捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）的手套，但想回頭踩壘時，只能與魯伊茲玩起老鷹抓小雞，他在左閃右躲後知道自己已經沒戲，決定乖乖轉身回到板凳區。

許多社群網站都分享這次趣味性十足的play，「Baseball Is Dead」寫道：「阿拉斯做出商業決定」，MLB官方寫著：「阿拉斯在本壘前跳過了捕手，但決定乖乖回到板凳區」，Jomboy Media寫著：「阿拉斯跳過了捕手，試著用假動作晃過捕手，最終還是放棄了。」

阿拉斯 哈波 球衣

延伸閱讀

MLB／自願回防右外野助費城人搶下阿拉斯 哈波：增加贏球率

交易大限5大Win Now贏家 道奇奪史庫柏、教士迎麥茲最成功

MLB／前一天才單場雙響炮！李政厚「再見跌倒」成巨人輸球關鍵

MLB／馬林魚「雙人版」助攻全壘打 亞古納賺到兩分砲嚇到傻住

相關新聞

MLB／回顧老虎總管7筆賣方交易 美媒辣評：只有李灝宇成功

哈里斯接掌老虎後的第一筆交易，是把後援投手希曼尼茲（Joe Jiménez）送到勇士隊，換回馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）與希金博森（Jake Higginbotham）。馬洛伊始終未能站穩腳步，今年休賽季被交易至光芒隊，老虎收到現金回報；希金博森也從未成為投手陣容的重要成員。

MLB／女球迷遭脫手球棒擊中頭部 向洋基隊求償3.22億元

一名37歲女子近日對洋基隊提告，求償1000萬美元（約3.22億元新台幣），原因是她聲稱日前到洋基球場看球時，遭一支脫手球棒擊中頭部。

羽球世錦賽／舉辦國印度防鳥屎再鬧場 花逾6千萬翻新場館

1月的印度羽球公開賽現場，因為出現鳥屎從天而降影響選手比賽，飽受批評，主辦單位表示，經過200天、投入近2億盧比（約新台...

MiLB／柯敬賢雙安棒打蘇嵐鴻 1A台灣內戰教士贏

美國職棒小聯盟（MiLB）1A層級上演台灣內戰，教士隊投手蘇嵐鴻先發3局，僅失1分非責失就是因為道奇隊柯敬賢，柯敬賢今天...

MLB／奪勝步調類似2011年哈勒戴 費城王牌想挑戰20勝壯舉

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez）在主場面對華盛頓國民，雖然投球過程並非完全順暢，仍以5局失2分內容拿下勝投，幫助費城人以7：3擊敗國民。他也收下本季第15勝，目前獨居大聯盟勝投王，並在費城人隊史上追上傳奇投手哈勒戴（Roy Halladay）2011年的勝投節奏。

MLB／紅襪近29戰26勝！熱血13局讓教頭忘記很多事 ：沒人想輸

大聯盟當今最嗆球隊紅襪隊，今天經歷一場熱血戰役，克服5度落後，打到延長13局以12：11擊敗白襪隊，代理教頭崔西（Chad Tracy）在賽後記者會上幽默笑說，「你們可以問我任何問題，只是我可能都記不得了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。