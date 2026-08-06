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MLB／小葛雷諾嚴重低潮讓藍鳥不振 總經理坦言自己徹夜難眠

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾。 美聯社
小葛雷諾。 美聯社

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季陷入大低潮，目前出賽108場打擊率2成59、全壘打6支、打點44分，總經理艾金斯（Ross Atkins）今天坦言，小葛雷諾糟糕的表現讓他寢食難安。

藍鳥去年在世界大賽和道奇隊打滿7場，最後一刻功虧一簣，挑戰隊史第3冠失利；小葛雷諾在季後賽出賽18場，8支全壘打（和大谷翔平並列領先）、15分打點都排名第1，打擊率也達3成97，讓敵隊投手群傷透腦筋。

但今年球季開打後，小葛雷諾的破壞力大減，也一直受困於背部和腿筋傷勢，比起前年例行賽30轟、103分打點和去年23轟、84分打點，打擊表現判若兩人，艾金斯說：「這讓我徹夜難眠，小葛雷諾也確實感受到壓力和失望，但他正面應對這一切。」

藍鳥衛冕美聯冠軍，今年季前被評為戰力頂尖球隊，目前卻以54勝61敗在美聯東區排名墊底，小葛雷諾陷入低潮是重要原因之一，艾金斯把「未能激發這位強打潛力」的責任歸咎於自己和教練團。

藍鳥今天對太空人隊之戰，打到延長10局以5：4獲勝，2勝1敗贏得系列賽，但小葛雷諾因為腿部有些緊繃，完全沒有出賽，一壘守備任務交給岡本和真，總教練史奈德（John Schneider）說：「小葛雷諾一直咬牙苦撐，全隊也都是如此。」

藍鳥目前在美聯外卡排名第9，但離季後賽安全名單的第3位只有3場勝差；大聯盟官網指出，藍鳥尚未考慮把小葛雷諾放進傷兵名單，部分原因是他堅信球隊仍有機會拚進季後賽。

史奈德說：「小葛雷諾渴望上場比賽，希望能做出比現在更大的貢獻，我會找時間跟他談談。」

小葛雷諾 藍鳥 MLB

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