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MLB／天使重建獲「神鱒」大力支持！楚奧特還原交易室密談真相

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特不僅力挺球團重建方向，更首度透露自己日前進入球隊「交易作戰室」的真正原因。 法新社。
楚奧特不僅力挺球團重建方向，更首度透露自己日前進入球隊「交易作戰室」的真正原因。 法新社。

天使今年在交易截止日前大舉出售戰力，正式啟動重建，而身為球隊招牌球星的「神鱒」楚奧特Mike Trout）不僅力挺球團方向，更首度透露自己日前進入球隊「交易作戰室」的真正原因，強調外界完全誤解了。

由於楚奧特握有不可交易條款，加上合約將一路延續至2030年，因此代理總經理莫澤利亞克（John Mozeliak）並未考慮交易他，雙方也在幾周前進行了一次長談，引發外界猜測他參與交易決策，甚至點名要求球團交易特定球員。不過他親自澄清，事情根本不是外界想像的那樣。

被問到球隊重建是否改變自己長留天使的想法時，楚奧特再次給出肯定答案，「沒有，完全沒有改變任何事情。但我們現在並沒有達到想要的位置，我認為這次的做法，對球隊未來會有幫助，接下來就看看事情會怎麼發展。」

「大家真的把這件事炒得太大了，根本不是大家說的那樣。我們只是一起討論球隊整體方向，不是我跟他說『把這個交易掉、把那個交易掉』。那只是莫澤利亞克想在接手球隊這幾週內，建立和我的信任關係，讓我了解球隊未來的計畫。我認為最重要的就是透明。」

莫澤利亞克也表示，楚奧特身為3屆美聯MVP、12屆明星賽球員，更是球隊多年來的門面，因此他有必要知道球團未來的規劃。

「他是真心熱愛棒球，也很好奇球隊未來會怎麼發展。他是這支球隊的代表人物，我們希望為了他，也為了所有球迷，把球隊重新打造得更好，因為大家都想看到贏球。」

談到交易截止日前送走歐戴爾（Jo Adell）、王牌右投索利安諾（Jose Soriano）、捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）、澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）、席爾塞斯（Chase Silseth）、前明星終結者耶茨（Kirby Yates）及投手蘇特（Brent Suter）等隊友，楚奧特坦言相當不捨。

這波交易也讓天使一口氣補進游擊手尼瑪拉（Arjun Nimmala）、捕手巴勒斯特羅斯（Moises Ballesteros）、捕手柯札特（Jacob Cozart）、內野手艾瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）、內野新秀阿雷東多（Angel Arredondo），以及外野手米凱萊蒂（Eddie Micheletti Jr.）、右投里維洛（Angel Rivero）、右投麥奎爾（Mason McGwire）與右投羅賓森（Kyle Robinson）等年輕戰力。其中尼瑪拉已躍居天使農場第2號新秀，而巴勒斯特羅斯更曾名列大聯盟百大新秀。

「我們必須好好照照鏡子。我們現在並沒有達到想要的位置，我認為，要真正扭轉局勢，最好的方向就是做出我們這次所做的決定。」

「看到隊友離開真的很難受，我們建立了很深的感情，就像家人、兄弟一樣。我們和他們相處的時間甚至比自己的家人還多，這是最難接受的地方。但我們也換回了一批很棒的新秀。」

身為球員卡收藏愛好者，楚奧特則笑說自己其實早就認識不少新加入農場的潛力新秀。

「大家看到交易截止日的反應都很興奮，媒體和球探也都認為莫澤利亞克做得很好。我平常有在收藏球員卡，所以大部分交易來的新秀我都知道。我認為我們的農場戰力獲得了很大的提升，接下來就看看未來會怎麼發展。」

本季截至目前，天使戰績43勝70敗，排名美聯西區墊底，落後分區龍頭多達15場。

MLB 總經理 楚奧特 Mike Trout 天使

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