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MiLB／林昱珉6局好投奪3A第6勝 鄭宗哲3度上壘
美國職棒小聯盟（MiLB）響尾蛇隊3A台灣投手林昱珉展現壓制力，今天以6局失2分的優質先發拿下本季第6勝；紅襪隊3A的台灣野手鄭宗哲則是靠著1安、2保送，單場3度上壘。
效力亞利桑那響尾蛇隊的林昱珉今天在3A先發對上聖地牙哥教士隊，首局就遇到連續2人上壘危機，但靠雙殺、滾地球出局化解，第3局、第5局都因單局被連敲2安而各丟掉1分，不過第6局用3上3下作結。
林昱珉總計以91球投完6局，最快球速92.1英里（約148公里），被敲6支安打失2分，另有6次三振、2次四壞保送，賽後防禦率5.59，隨著球隊7比5勝出而拿下勝投。
效力波士頓紅襪隊3A的鄭宗哲則在對費城費城人隊3A先發第9棒、游擊手，3局下首打席敲出中外野飛球出局，但在5局下成功敲出安打串聯攻勢，紅襪3A該局攻下5分，接著6局下、8局下鄭宗哲都選到保送上壘。
紅襪3A最終以10比1勝出，鄭宗哲2打數1安打，賽後打擊率上升到2成49，近期連3場敲安、連4場上壘。
費城人隊的潘文輝則在2A對舊金山巨人隊之戰6局下中繼登板，雖然開局就被敲安，但接著連抓3個出局數，包含2次三振守住危機，總計投1局無失分，賽後防禦率4.15；費城人2A最終5比6輸球。
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