快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉6局好投奪3A第6勝 鄭宗哲3度上壘

中央社／ 台北6日電
林昱珉今天在3A比賽中奪下第6勝。 響尾蛇隊3A官網
林昱珉今天在3A比賽中奪下第6勝。 響尾蛇隊3A官網

美國職棒小聯盟（MiLB）響尾蛇隊3A台灣投手林昱珉展現壓制力，今天以6局失2分的優質先發拿下本季第6勝；紅襪隊3A的台灣野手鄭宗哲則是靠著1安、2保送，單場3度上壘。

效力亞利桑那響尾蛇隊的林昱珉今天在3A先發對上聖地牙哥教士隊，首局就遇到連續2人上壘危機，但靠雙殺、滾地球出局化解，第3局、第5局都因單局被連敲2安而各丟掉1分，不過第6局用3上3下作結。

林昱珉總計以91球投完6局，最快球速92.1英里（約148公里），被敲6支安打失2分，另有6次三振、2次四壞保送，賽後防禦率5.59，隨著球隊7比5勝出而拿下勝投。

效力波士頓紅襪隊3A的鄭宗哲則在對費城費城人隊3A先發第9棒、游擊手，3局下首打席敲出中外野飛球出局，但在5局下成功敲出安打串聯攻勢，紅襪3A該局攻下5分，接著6局下、8局下鄭宗哲都選到保送上壘。

紅襪3A最終以10比1勝出，鄭宗哲2打數1安打，賽後打擊率上升到2成49，近期連3場敲安、連4場上壘。

費城人隊的潘文輝則在2A對舊金山巨人隊之戰6局下中繼登板，雖然開局就被敲安，但接著連抓3個出局數，包含2次三振守住危機，總計投1局無失分，賽後防禦率4.15；費城人2A最終5比6輸球。

鄭宗哲 林昱珉 亞利桑那

延伸閱讀

棒球／亞運棒球培訓赴日交流賽 鄭俊瑋1安1打點跑2盜

亞運／棒球培訓赴日交流賽 劉致榮中繼最速148公里

中職／悍將掃18安10：2棒打兄弟 范國宸久違開轟灌4打點獲MVP

MLB／近27場豪取24勝！紅襪單場狂敲15安、4轟血洗白襪

相關新聞

MLB／大谷本季首次單場雙響砲 道奇不敵小熊慘吞今年最長6連敗

大谷翔平首局首打席砲轟今永昇太、本季首次單場雙響砲，還是無法挽回道奇隊輸球命運，今天對小熊隊3連戰又以6：7落敗，不但在芝加哥遭橫掃，而且吞下本季最長6連敗。

MLB／大谷、阿姆斯壯聯手史上首見紀錄 今永：證明都是超級巨星

小熊隊今天在芝加哥展現主場優勢，儘管被大谷翔平首局首打席全壘打、本季首次單場雙響砲，但開路先鋒阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）火力更猛，同樣首局開轟、單場兩轟，前4局就攻下4分打點，幫助小熊7：6獲勝，完成3連戰橫掃；小熊官網指出，阿姆斯壯向所有人展示，今年國聯MVP之爭或許會有不同的結局。

MLB／連9場安打追平本季最佳紀錄 大谷卻對雙響砲有感而發

大谷翔平今天不但首局首打席砲轟今永昇太，還出現本季首次單場雙響砲，但道奇隊又以6：7不敵小熊隊，吞下今年最長6連敗，大谷賽後說：「即將迎來休息日，又要開始新的系列賽。」

MLB／和大谷MVP之爭白熱化！PCA笑：那我該去牛棚練投了

道奇與小熊系列賽最受矚目的話題，莫過於國聯MVP兩大熱門大谷翔平與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的正面交鋒。兩人今天不僅首打席互轟全壘打，還都演出單場雙響炮，讓MVP之爭再度升溫。最終小熊以7比6完成3連戰橫掃，道奇則苦吞本季最長6連敗。不過，賽後兩人卻不約而同表示，比起個人獎項，他們更在意球隊能否贏球。

MLB／美媒曝釀酒人祭「超狂包裹」 史庫柏爭奪戰仍搶輸道奇

儘管釀酒人在交易截止日前全力追逐王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），但最終仍無功而返。如今，釀酒人球團已經決定放下這次失利，繼續向前。根據《Brewers Beat》電子報記者麥卡爾維（Adam McCalvy）報導，也透露了釀酒人當時給出的報價，包裹甚至有望比道奇還大包。

MLB／李灝宇仍未先發、代打吞K 老虎遭布萊恩胡封鎖終止4連勝

老虎隊今天繼續在西雅圖出賽，對水手隊進行3連戰第2戰，旅美好手李灝宇未先發，8局上代打遭三振，老虎終場2：4落敗，終止4連勝，兩隊在系列賽各拿1勝暫時打平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。