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MLB／李灝宇仍未先發、代打吞K 老虎遭布萊恩胡封鎖終止4連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇未先發，8局代打遭三振，老虎2：4不敵水手。 法新社
李灝宇未先發，8局代打遭三振，老虎2：4不敵水手。 法新社

老虎隊今天繼續在西雅圖出賽，對水手隊進行3連戰第2戰，旅美好手李灝宇未先發，8局上代打遭三振，老虎終場2：4落敗，終止4連勝，兩隊在系列賽各拿1勝暫時打平。

水手華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）先發7局無失分，只被揮出3支安打，投出5次三振，以優質表現奪勝，本季戰績8勝8敗、防禦率4.31。

兩隊打完前5局0：0，水手隊明星中外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）6局下轟出3分砲，本季第17轟出爐；老虎指定打擊丁格勒（Dillon Dingler）8局上回敬兩分砲，本季第25轟追成1分差，水手8局下再靠菜鳥游擊手艾默森（Colt Emerson）轟出陽春砲，拉大到兩分領先，最後保住勝果。

李灝宇第8局代替9棒麥金斯崔（Zach McKinstry）打擊，面對水手第2任投手史皮爾（Gabe Speier），對決5球被83英里滑球三振，本季打擊率略降為2成66，仍是6支全壘打、27分打點。

老虎 布萊恩胡 MLB

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